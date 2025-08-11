Jugar para aprender: las propuestas del Instituto Pasteur para el Día de la Niñez

El Institut Pasteur de Montevideo impulsa una colección de libros que combina juego y divulgación científica para niños y niñas. La propuesta se enmarca en el Día de la Niñez.

La serie “ El Libro de los Juegos de los Pequeños Amigos Pasteur ” está dirigida a un público de entre 6 y 13 años. Propone actividades para realizar en familia, en clase o en forma independiente.

El primer tomo, de 56 páginas a color , reúne más de 20 juegos clásicos como palabras cruzadas, acertijos y sopas de letras. Incluye información científica adaptada para el público infantil.

Este volumen fue desarrollado por la Unidad de Comunicación del instituto en colaboración con científicas y científicos que trabajan en Uruguay.

El segundo tomo, de 40 páginas, se titula “Aventura científica: en busca de Vale y Tomi”. Contiene búsquedas de objetos en ocho escenarios relacionados con la ciencia.

Las ilustraciones, los juegos y los textos breves permiten que niños y niñas aprendan mientras juegan. Está recomendado para edades entre 8 y 13 años, pero puede compartirse con adultos.

Embed - Muestra "Aventura científica: en busca de Vale y Tomi"

Disponibilidad y alcance social

Los libros se venden en el Institut Pasteur y en librerías como Bookshop, Escaramuza, Puro Verso, Pocho Libros e Isadora Libros. El tomo 1 también está disponible en locales de Abitab.

La iniciativa no persigue fines de lucro. Lo recaudado se destina a nuevas ediciones y donaciones a escuelas rurales y de contexto crítico en todo el país.

Cada año, especialmente en el Día de la Niñez, el Pasteur entrega decenas de ejemplares a centros educativos de distintas zonas del Uruguay.

El tomo 2 fue presentado este año en la Feria del Libro Infantil y Juvenil. Se puede acceder a un video de muestra en el canal oficial del instituto.