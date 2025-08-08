Por qué GPT-5 es una buena noticia para los usuarios gratuitos (y no tanto para quienes pagan)

¿El lanzamiento de ChatGPT 5 es un antes y un después en la inteligencia artificial?

En las redes sociales, los influencers y personas que siguen de cerca esta tecnología tenían grandes expectativas. El propio Sam Altman, CEO de la compañía, y otros ejecutivos habían ofrecido entrevistas y conferencias en las que hablaban del salto exponencial que supondría la llegada de esta nueva versión del chatbot estrella. Altman confesó haberse sentido “muy nervioso” al probar GPT5, comparándolo con el Proyecto Manhattan, que creó las primeras armas nucleares.

Para los usuarios gratuitos, y para quienes aún no la usan, el cambio es mucho más significativo: es pasar de tener un universitario en el bolsillo a un estudiante de doctorado en múltiples disciplinas.

¿Por qué? Porque ahora los usuarios gratuitos obtendrán respuestas mucho más completas que antes, incluso sin darse cuenta.

Con esta nueva versión, ChatGPT funciona como un modelo “autorazonador”. Ya no es necesario elegir entre versiones; GPT-5 decide automáticamente cuál variante utilizar según la complejidad de la consulta. Dependiendo de lo que le pidas, recurrirá a una mayor capacidad computacional para darte la mejor respuesta posible. Con el modelo 4o, el usuario gratuito debía presionar un botón que decía “pensar más” para obtener un análisis más profundo, y esto incluso tenía límites. Aunque esos límites siguen existiendo, el modelo ahora es capaz de razonar por sí solo en función de la pregunta.

Esto implica, más que nunca, que la calidad de tu consulta se convierte en el único factor determinante para obtener la mejor respuesta.

La prueba de un viaje a Maldonado

Por ejemplo, si planificás un viaje con muchos requisitos y condiciones, probablemente utilizará una mayor capacidad computacional. Antes, era necesario elegir el modelo manualmente para conseguir un mejor resultado. Si pedías, por ejemplo, que planificara un viaje a Maldonado (con muchos requisitos) y usabas el modelo estándar, las respuestas eran generales e incluso presentadas de forma poco estética. El antiguo modelo razonador mejoraba esa respuesta, pero no tiene comparación con GPT-5: la diferencia es abismal.

Así se veía una pregunta de este estilo en el modelo razonador O3 que ya no existe más y su diferencia con GPT-5:

Para ver las respuestas de uno y otro modelo podés cliquear acá: modelo GPT-5, modelo O3. ¿Qué diferencias sustanciales hay? Frente a la misma consigna —organizar una escapada familiar de fin de semana a Maldonado para una pareja con dos hijas pequeñas (2 años y 2 meses) y un presupuesto de 10.000 pesos uruguayos—: el modelo GPT5 se tomó más tiempo para pensar, casi dos minutos frente a 19 segundos del modelo anterior, encontró una promoción de un alojamiento e incluso dio el link para entrar (el modelo predecesor dio una respuesta genérica sobre buscar alojamiento en un Airbnb).

A mi juicio, esto reduce la brecha entre quienes dominan la inteligencia artificial y quienes no, poniendo a casi todos en un nivel más parejo, incluso sin que sean conscientes de ello.

Es verdad que el desconocimiento sobre qué modelo de IA se está ejecutando puede hacer que el usuario pierda control sobre el tipo de resultados que busca, pero a los gratuitos eso no les preocupa. También es cierto que pueden surgir problemas (como este reportado por un experto en IA) para calibrar con precisión cuándo vale la pena razonar y cuándo no; sin embargo, para la mayoría de los usuarios gratuitos, este cambio es positivo.

Otras mejoras de GPT-5 para usuarios gratuitos

Otra mejora destacada es la velocidad. Aunque para el usuario común pueda pasar desapercibida en el día a día, con el tiempo incrementa la usabilidad de la herramienta. El influencer conocido como Mrwhosetheboss la probó antes y comprobó que era entre un 30 y un 50 % más rápida que sus predecesores.

Además, la creación de miniaplicaciones es ahora mucho más sencilla. Antes, era necesario activar la función “lienzo”, que generaba resultados visuales poco atractivos. Ahora basta con un buen prompt para que el sistema empiece a generar código rápidamente (aunque el tiempo de respuesta dependerá de la complejidad de la solicitud).

OpenAI también presentó la opción de interactuar directamente con Gmail y Calendar, algo que ya permite Gemini. Esta función estará disponible primero para usuarios pagos y luego se habilitará para los gratuitos. También promete acelerar el uso de la IA entre quienes todavía no han dado el salto a estas herramientas.

Otro punto: ¿cuántas veces intentaste pedirle información sobre alguien o algo y te respondió cualquier cosa? Las alucinaciones, de las que ChatGPT se protege con su aviso (“ChatGPT puede cometer errores. Considera verificar la información importante”), parecen haber disminuido de forma notable. Aunque aún se producen y persisten errores básicos, como el mostrado por un importante influencer de IA, los resultados son mejores: un 26 % menos de alucinaciones que GPT-4o y un 65 % menos que o3, según datos de OpenAI.

Las diferencias con quienes pagan ChatGPT y otros detalles

Para quienes pagan US$ 20 al mes, el lanzamiento de este jueves resultó algo decepcionante: antes tenían acceso a un modelo de razonamiento bajo demanda; ahora cuentan con 200 prompts semanales.

En el plan gratuito de ChatGPT, podés hacer hasta 10 preguntas con la versión más avanzada del sistema cada cinco horas. Después de eso, seguirá respondiendo, pero con una versión más simple. Una vez al día, también podés usar la versión “Thinking”, que dedica más tiempo al análisis y suele ofrecer respuestas más completas. Si tu pregunta es muy compleja, el sistema puede decidir usar esa versión más reflexiva automáticamente, aunque solo la primera vez en el día.

Me dirás: ¿solo una vez al día y luego usaría el modelo "estándar"? Sí, pero el modelo estándar puede darte mejores respuestas en muchos casos que los modelos razonadores antiguos (o3) que hoy ya no existen más.

En los planes pagos, el margen es mayor. El plan Plus (de US$ 20) permite 80 preguntas con la versión avanzada cada 3 horas y hasta 200 usos semanales de la versión Thinking si se solicita manualmente. Además, si el sistema decide emplearla por la complejidad de la consulta, no se descuenta del límite. En el plan Pro (US$ 200) o de equipos no hay tope: podés usar todas las versiones, tantas veces como quieras.

Con 700 millones de usuarios en el mundo que utilizan la herramienta cada semana, y con mejoras claras en muchos benchmarks —es más competente en matemáticas, por ejemplo—, ChatGPT se ha convertido en una herramienta mucho más poderosa para los usuarios globales. El enfoque de la empresa en masificar su uso hace que, para este tipo de público, esta sea una muy buena noticia.