Cuatro planetas se alinearán en agosto y será visible desde Uruguay

El Observatorio Astronómico Los Molinos informó que entre el 12 y el 25 de agosto se podrán observar cuatro planetas a simple vista en el cielo uruguayo. La visibilidad será posible poco antes del amanecer, en un lapso de tiempo limitado.

Según el anuncio, Saturno podrá ubicarse hacia el sector noroeste del cielo. En dirección opuesta, hacia el noreste , se encontrarán Venus y Júpiter , que serán visibles durante la misma franja horaria.

En el mismo sector noreste, pero más cercano al horizonte, aparecerá Mercurio . Su visibilidad estará condicionada por la posición del Sol, por lo que se requerirá observarlo en los minutos previos al amanecer.

¡Atención madrugadores! Poco antes del amanecer, entre el 12 y 25 de agosto, se podrán ver hasta 4 planetas a simple vista, más Urano y Neptuno al telescopio. Al noroeste está Saturno y hacia el noreste estarán Venus y Júpiter y muy cerca del horizonte se asoma Mercurio. pic.twitter.com/GMP1ps3DOG

OALM indicó que, en simultáneo con estos planetas visibles sin instrumentos, también será posible identificar a Urano y Neptuno mediante telescopios domésticos o binoculares de gran aumento.

El observatorio sugirió realizar las observaciones desde lugares alejados de fuentes de contaminación lumínica, lo que permitirá apreciar con mayor nitidez tanto los planetas como el fondo estelar.

La institución precisó que este tipo de fenómenos se deben a la alineación aparente de los planetas desde la perspectiva terrestre, y no a un acercamiento real entre ellos.