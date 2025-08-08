Dólar
Compra 38,85 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
10°C
muy nuboso
Sábado:
Mín 
Máx  10°

Siguenos en:

/ Ciencia y Tecnología / ASTRONOMÍA

Cuatro planetas se alinearán en agosto y será visible desde Uruguay

La distribución de los planetas se extenderá entre los horizontes noreste y noroeste del cielo uruguayo

8 de agosto 2025 - 11:37hs
Gx1cW3aWsAAHl65

El Observatorio Astronómico Los Molinos informó que entre el 12 y el 25 de agosto se podrán observar cuatro planetas a simple vista en el cielo uruguayo. La visibilidad será posible poco antes del amanecer, en un lapso de tiempo limitado.

Según el anuncio, Saturno podrá ubicarse hacia el sector noroeste del cielo. En dirección opuesta, hacia el noreste, se encontrarán Venus y Júpiter, que serán visibles durante la misma franja horaria.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/oalmuruguay/status/1953819788955791547&partner=&hide_thread=false

En el mismo sector noreste, pero más cercano al horizonte, aparecerá Mercurio. Su visibilidad estará condicionada por la posición del Sol, por lo que se requerirá observarlo en los minutos previos al amanecer.

Más noticias
PAGOS SIN CONTACTO

Santander suma a Apple Pay en Uruguay: conocé la lista de bancos que ya lo tienen

por que gpt-5 es una buena noticia para los usuarios gratuitos (y no tanto para quienes pagan)
LANZAMIENTO

Por qué GPT-5 es una buena noticia para los usuarios gratuitos (y no tanto para quienes pagan)

Observación con telescopio

OALM indicó que, en simultáneo con estos planetas visibles sin instrumentos, también será posible identificar a Urano y Neptuno mediante telescopios domésticos o binoculares de gran aumento.

El observatorio sugirió realizar las observaciones desde lugares alejados de fuentes de contaminación lumínica, lo que permitirá apreciar con mayor nitidez tanto los planetas como el fondo estelar.

La institución precisó que este tipo de fenómenos se deben a la alineación aparente de los planetas desde la perspectiva terrestre, y no a un acercamiento real entre ellos.

Temas:

planetas

Seguí leyendo

Las más leídas

Micrófono de Subrayado
TELEVISIÓN

Uno de los conductores más veteranos de Subrayado anunció que deja Canal 10

Frente Amplio por espectáculo musical
ESPECTÁCULO

Tras polémica por costos, Frente Amplio resolvió dar marcha atrás con el espectáculo artístico por los 100 años del Palacio Legislativo

Feriado no laborable en agosto para las trabajadoras domésticas: cuándo cae y cómo se paga
FERIADO

Feriado no laborable en agosto para las trabajadoras domésticas: cuándo cae y cómo se paga

Metsul anunció la formación de un ciclón extratropical este fin de semana
CLIMA

Ciclón extratropical anunciado por Metsul para este fin de semana no afectará directamente a Uruguay

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos