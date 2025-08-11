Dólar
/ Ciencia y Tecnología / INTELIGENCIA ARTIFICIAL

El modelo Grok 4, la IA de Elon Musk, ahora es gratis para todos los usuarios

El modelo, antes exclusivo para suscriptores, ahora ofrece dos modos para resolver consultas complejas.

11 de agosto 2025 - 11:06hs
twitter-image-1cbctx

La empresa de Elon Musk xAI ha liberado Grok 4 para que todos los usuarios puedan utilizar este modelo de inteligencia artificial (IA), también de manera gratuita, días después de que OpenAI lanzara GPT-5 en ChatGPT.

La nueva versión del modelo de xAI se presentó a principios de julio como "la IA más inteligente del mundo", con capacidad para superar el nivel de doctorado en cualquier materia.

Este modelo se incluyó primero en las suscripciones de pago dada su potencia, pero xAI ha decidido ahora liberar Grok 4, para que cualquier usuario pueda usarlo de manera gratuita tanto en la app móvil (disponible para Android e iOS) como en la web.

Como explica en la red social X, los usuarios tienen dos formas de usar gratis Grok 4: con el modo Auto, de manera automática redirige las cuestiones complejas del usuario para que las responda este último modelo, o con el modo Experto, que siempre utilizará Grok 4.

Para que los usuarios de todo el mundo puedan explorar el potencial de Grok 4, desde xAI han informado de que de manera temporal han elevado los límites de uso.

Esta apertura responde al reciente lanzamiento de GPT-5, que OpenAI considera como el más avanzado del mundo, y que la firma tecnológica puso a disposición de todos los usuarios de manera inmediata.

Preguntar a ChatGPT

