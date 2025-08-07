EN VIVO: OpenAI lanza GPT-5, su poderoso nuevo modelo de inteligencia artificial

OpenAI presentó este jueves GPT-5 , la nueva versión del modelo de lenguaje que potencia ChatGPT. Según Altman, se trata de un modelo integrado , que elimina la necesidad de cambiar entre diferentes modelos de uso.

El sistema ahora decide por sí mismo cuándo necesita razonar más , según la complejidad de la consulta. " Es muy inteligente, intuitivo y rápido ", aseguró Altman durante la transmisión en vivo del lanzamiento.

GPT-5 ya está disponible desde hoy para usuarios de los planes gratuitos, Plus, Pro y Team , según confirmó OpenAI.

La próxima semana llegará a los planes empresariales y educación , ampliando el alcance institucional del modelo.

Altman remarcó: "Hacer esto disponible en el plan gratuito es importante para nosotros: inteligencia a nivel PhD para todos".

Mejor escritura, razonamiento adaptativo y código en minutos

GPT-5 incorpora mejoras sustanciales en redacción, programación y comprensión de conceptos complejos.

Durante la presentación, Altman mostró una demo en la que el modelo generaba cientos de líneas de código en minutos para explicar conceptos.

Un ejemplo fue la creación de una aplicación web para aprender francés, con funciones como juegos tipo snake personalizados con vocabulario en ese idioma.

En escritura, el modelo también fue destacado por superar ampliamente a GPT-4o. “GPT-5 es mucho mejor escribiendo”, sostuvo Altman. Tiene más creatividad que su predecesor, 4o.

Sobre su desempeño técnico, Altman afirmó que aunque los benchmarks no son lo más importante, GPT-5 logró “un nuevo récord". "Es, por lejos, nuestro modelo más confiable y factual", agregó el CEO, remarcando el avance en precisión.

Menos alucinaciones

Una de las mayores críticas que ha recibido la inteligencia artificial generativa es su tendencia a “alucinar”: inventar datos, confundir conceptos o dar respuestas que suenan verdaderas pero son falsas. Con el nuevo modelo GPT-5, OpenAI promete haber dado un paso significativo para reducir este tipo de errores.

Uno de los datos más contundentes proviene del test HealthBench, un conjunto de preguntas médicas especialmente complejas que buscan medir la precisión de los modelos al hablar sobre salud. Mientras GPT-4o tuvo una tasa de error del 15,8%, y el modelo o3 llegó al 12,9%, GPT-5 con su nueva función de “pensamiento” la redujo a apenas 1,6%.