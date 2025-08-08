Dólar
PAGOS SIN CONTACTO

Santander suma a Apple Pay en Uruguay: conocé la lista de bancos que ya lo tienen

La herramienta de Apple permite transacciones sin contacto, con validación biométrica y sin necesidad de llevar la tarjeta física.

8 de agosto 2025 - 12:20hs

El Banco Santander habilitó la compatibilidad de sus tarjetas Visa con Apple Pay en Uruguay. Desde esta semana, los pagos podrán realizarse desde iPhone o Apple Watch, sin contacto, en comercios con terminales habilitadas

La integración abarca tarjetas de crédito y débito, excluyendo las emitidas bajo inclusión financiera. El servicio busca simplificar pagos sin contacto en puntos de venta.

Cómo agregar y usar Apple Pay

Los clientes pueden cargar sus tarjetas desde la app Santander ingresando a "Mis Tarjetas" y eligiendo "Agregar a Apple Wallet". Otra opción es hacerlo desde la app Wallet, escaneando la tarjeta o ingresando los datos manualmente.

La verificación se realiza por código enviado por SMS o notificación en la app del banco. Una vez validada, la tarjeta queda disponible para pagos móviles.

Para pagar, se debe hacer doble clic en el botón lateral del iPhone o Apple Watch, confirmar identidad con Face ID, Touch ID o contraseña y acercar el dispositivo a la terminal POS. Se paga gracias a la tecnología NFC.

Apple Pay procesa los pagos con un sistema que no almacena el número real de la tarjeta, ofreciendo transacciones privadas y seguras, informó el banco.

Más bancos se suman a los pagos móviles

Scotiabank Uruguay también habilitó esta semana Apple Pay para sus tarjetas, sumándose a la lista de emisores locales con el servicio activo.

Banco Itaú ofrece Apple Pay para tarjetas Visa de crédito y débito y fue el primero en incorporarlo en diciembre del año pasado. Prex permite Apple Pay con su tarjeta Mastercard prepaga, al igual que MiDinero.

En Google Pay, MiDinero fue la primera en lanzar el servicio en Uruguay con su Mastercard prepaga. En tanto, Santander e Itaú también tienen habilitado este servicio. Scotiabank lo sumó en abril de 2025.

