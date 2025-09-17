Dólar
Compra 38,80 Venta 41,20

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / URUGUAYOS

Además de Darwin Núñez en Al Hilal, ¿Qué otros uruguayos disputan la Liga de Campeones de Asia?

Cuatro futbolistas uruguayos disputan la Liga de Campeones de Élite de Asia; mirá quiénes son

17 de septiembre 2025 - 13:30hs
El festejo del ex Peñarol Damián García tras ser campeón en Emiratos Árabes Unidos

El festejo del ex Peñarol Damián García tras ser campeón en Emiratos Árabes Unidos

Además de Darwin Núñez, figura de Al Hilal de Arabia Saudita, otros tres futbolistas uruguayos disputan la Liga de Campeones de Élite de Asia, el principal torneo de clubes de dicho continente en el que juegan 24 equipos en dos grupos de 12, divididos en Zona Oeste y Zona Este.

Darwin Núñez

Al Hilal clasificó a la actual edición de la Champions asiática como subcampeón de la Liga Profesional Saudí 2024/25, siendo uno de los tres representantes de ese país.

Darwin Núñez celebra un nuevo gol para Al-Hilal
FÚTBOL INTERNACIONAL

Darwin Núñez volvió a ser determinante con un gol para Al-Hilal que comenzó con victoria agónica en la Champions League de Asia; mirá el video

Fabricio Díaz junto a su novia en las aguas del Golfo Pérsico en Doha, Qatar
URUGUAYOS

El campeón del mundo con Uruguay que Catar quiere en su selección; mirá lo que pasó con Fabricio Díaz y lo que dijeron desde su entorno

¿Qué otros uruguayos disputan la Liga de Campeones de Asia?

Además del 9 de la selección uruguaya, otros tres celestes disputan la Liga de Campeones de Élite de Asia.

Uno de ellos es el volante Fabricio Díaz, quien es figura de Al Gharafa de Catar, club en el que juega desde hace dos años.

20250525 Fabricio Díaz levanta la Copa del Príncipe que ganó con Al Gharafa de Qatar
Fabricio Díaz levanta la Copa del Príncipe que ganó con Al Gharafa de Qatar

Fabricio Díaz levanta la Copa del Príncipe que ganó con Al Gharafa de Qatar

Su equipo clasificó al ser el campeón de la Copa del Emir 2025.

En su debut, Al Gharafa perdió de visitante 4-3 ante Sharjah FC de Emiratos Árabes Unidos y Díaz fue titular los 90 minutos.

Otro de los uruguayos es el ex Peñarol Damián García, quien fue compañero de de Díaz en la selección uruguaya sub 20 campeona del mundo en 2023.

20250520 Damián García celebra su primer gol para Shabab Al Ahli de Emiratos Árabes Unidos
Damián García celebra su primer gol para Shabab Al Ahli de Emiratos Árabes Unidos

Damián García celebra su primer gol para Shabab Al Ahli de Emiratos Árabes Unidos

El mediocampista fue fichado por Shabab Al-Ahli Club, equipo de Emiratos Árabes Unidos que clasificó al torneo continental como campeón de la liga en su país en la temporadas 2024/25.

Shabab Al-Ahli debutó con empate 1-1 ante Tractor de Irán y el uruguayo no estuvo en la convocatoria.

El otro celeste en la Liga de Campeones de Asia es Agustín Soria, quien fue transferido este año desde Defensor a Al Sadd de Catar, equipo que es el actual campeón de esa liga.

Agustín Soria en Al Sadd
Agustín Soria con el número 80 en Al Sadd

Agustín Soria con el número 80 en Al Sadd

En el debut en el torneo, el volante fue titular y completó los 90 minutos en el partido de visitante ante Al Shorta de Irak, que tuvo empate 1-1 en Bagdad.

Temas:

Darwin Núñez Al Hilal

Seguí leyendo

Las más leídas

Julia Paternain
ATLETISMO

¿Qué premio económico ganó Julia Paternain por su medalla de bronce en el Mundial de atletismo?

Julia Paternain y Stella Chesang
ATLETISMO

Julia Paternain: la clave de optar por defender a Uruguay y los 4 minutos que le faltaron para alcanzar la marca mínima de maratón para el Mundial donde fue bronce

Cancha del Gran Parque Central
NACIONAL

Césped híbrido, bajar la cancha medio metro, una inversión millonaria y casi cinco meses de trabajo: lo que proyectan en el campo de juego del Gran Parque Central

Ciro Pérez
CICLISMO

La decisión de la Federación Ciclista Uruguaya con el Mundial de Ruanda: de tener once cupos, solo irá con un representante y no estarán Thomas Silva ni Eric Fagúndez

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos