Además de Darwin Núñez en Al Hilal, ¿Qué otros uruguayos disputan la Liga de Campeones de Asia?

El festejo del ex Peñarol Damián García tras ser campeón en Emiratos Árabes Unidos

Además de Darwin Núñez , figura de Al Hilal de Arabia Saudita, otros tres futbolistas uruguayos disputan la Liga de Campeones de Élite de Asia , el principal torneo de clubes de dicho continente en el que juegan 24 equipos en dos grupos de 12, divididos en Zona Oeste y Zona Este.

Como informó Referí, Darwin debutó con gol este martes en el triunfo 2-1 de su equipo ante Al Duhail de Catar .

Al Hilal clasificó a la actual edición de la Champions asiática como subcampeón de la Liga Profesional Saudí 2024/25, siendo uno de los tres representantes de ese país.

¿Qué otros uruguayos disputan la Liga de Campeones de Asia?

Además del 9 de la selección uruguaya, otros tres celestes disputan la Liga de Campeones de Élite de Asia.

Uno de ellos es el volante Fabricio Díaz, quien es figura de Al Gharafa de Catar, club en el que juega desde hace dos años.

20250525 Fabricio Díaz levanta la Copa del Príncipe que ganó con Al Gharafa de Qatar Fabricio Díaz levanta la Copa del Príncipe que ganó con Al Gharafa de Qatar

Su equipo clasificó al ser el campeón de la Copa del Emir 2025.

En su debut, Al Gharafa perdió de visitante 4-3 ante Sharjah FC de Emiratos Árabes Unidos y Díaz fue titular los 90 minutos.

Otro de los uruguayos es el ex Peñarol Damián García, quien fue compañero de de Díaz en la selección uruguaya sub 20 campeona del mundo en 2023.

20250520 Damián García celebra su primer gol para Shabab Al Ahli de Emiratos Árabes Unidos Damián García celebra su primer gol para Shabab Al Ahli de Emiratos Árabes Unidos

El mediocampista fue fichado por Shabab Al-Ahli Club, equipo de Emiratos Árabes Unidos que clasificó al torneo continental como campeón de la liga en su país en la temporadas 2024/25.

Shabab Al-Ahli debutó con empate 1-1 ante Tractor de Irán y el uruguayo no estuvo en la convocatoria.

El otro celeste en la Liga de Campeones de Asia es Agustín Soria, quien fue transferido este año desde Defensor a Al Sadd de Catar, equipo que es el actual campeón de esa liga.

Agustín Soria en Al Sadd Agustín Soria con el número 80 en Al Sadd

En el debut en el torneo, el volante fue titular y completó los 90 minutos en el partido de visitante ante Al Shorta de Irak, que tuvo empate 1-1 en Bagdad.