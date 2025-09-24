Dólar
El Observador / Fútbol Internacional / ARABIA SAUDITA

Revelan que Neom SC, el equipo de Luciano Rodríguez en Arabia Saudita, tiene hinchas "falsos" a los que les pagan para que vayan a los partidos; mirá cuánto reciben

El club que lleva el nombre de una ciudad futurista en desarrollo paga para que espectadores vayan a los partidos de local y alienten en las tribunas

24 de septiembre 2025 - 15:15hs
Neom SC, el millonario equipo de Arabia Saudita al que llegó el uruguayo Luciano Rodríguez hace unas semanas, tiene hinchas “falsos” a los que le pagan para que vayan a los partidos, según reveló el diario deportivo francés L’Equipe.

Según dicha publicación, el club que invirtió US$ 120 millones para esta temporada tras ascender a Primera, paga para que espectadores vayan a los partidos de local y alienten en las tribunas.

Todo es coordinado a través de un grupo de WhastApp, agregaron.

ARABIA SAUDITA

La doble alegría de Luciano Rodríguez en su debut con Neom de Arabia Saudita, por la victoria y por un detalle muy especial

Darwin Núñez fue imparable para Al-Hilal en el clásico de Arabia Saudita contra Al-Ahli
ARABIA SAUDITA

Las dos tremendas corridas de Darwin Núñez, una con habilitación a Malcom en un gol de Al-Hilal, y otra en el palo, en el clásico de Arabia Saudita contra Al-Ahli, que ganaban 3-0 y les igualaron en la hora; mirá los videos

Con respecto al pago, se informó que le dan 11 dólares a cada hincha por asistencia a los partidos.

Como informó Referí, Neom, que pagó a Bahia de Brasil más US$ 20 millones por Luciano Rodríguez, lleva el nombre de una ciudad futurista saudí que aún no se ha construido y que es un gran proyecto del país.

Mientras tanto, el equipo juega por ahora sus partidos en la ciudad de Tabuk.

Neom al igual que otros cuatro equipos de la Liga profesional saudí (Al Hilal de Darwin Núñez, Al Ahli, Al Ittihad, Al Nassr) es gestionado directamente por el Fondo Soberano de Inversión (FIP) del reino.

El FIP fue uno de los principales patrocinadores del reciente Mundial de Clubes y accionista de su emisora, la plataforma británica DAZN, que adquirió los derechos exclusivos por unos mil millones de dólares.

Para la actual temporada en la máxima categoría, Neom SC fichó al entrenador galo Christophe Galtier, ex PSG que dirigió a Lionel Messi en ese equipo, y a figuras como el atacante francés Alexandre Lacazette, el volante defensivo marfileño Amadou Koné, el mediocampista ofensivo argelino Saïd Benrahma y arquero polaco Marcin Bulka, ex Niza.

Eliminado pese a los millones

A pesar de la gran inversión, Neom SC quedó eliminado este martes de la Copa del Rey de Campeones de Arabia Saudita al perder de visitante ante Al Hazem por 2-1, tras una asistencia de Luciano Rodríguez para Lacazette.

La derrota fue catalogada como una sorpresa.

