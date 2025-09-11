El particular recibimiento que tuvo Luciano Rodríguez al llegar a Arabia Saudita para sumarse a Neom SC, su nuevo club; mirá el video

El futbolista uruguayo Luciano Rodríguez llegó este miércoles a Arabia Saudita para sumarse a Neom SC, su nuevo club que lo fichó a Bahia de Brasil en una operación por US$ 23.5 millones, cifra histórica para el club brasileño.
El particular recibimiento que tuvo Luciano Rodríguez al llegar a Arabia Saudita
Como informó Referí, tras ser anunciado en las redes sociales del club saudí, el atacante de 22 años viajó junto a su representante a su nuevo destino futbolístico.
Luciano Rodríguez en viaje a Arabia Saudita junto a su representante Mauricio Machado
En su llegada a Arabia y a su flamante club, tuvo un recibimiento especial que fue destacado por el equipo: “Con café y rosas, te damos la bienvenida”, señalaron.
“Nuestra estrella Luciano Rodríguez ha llegado”, destacó el equipo que ascendió a la Liga Saudí de Primera división y que ha hecho varios fichajes de renombre.
