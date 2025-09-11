Dólar
El particular recibimiento que tuvo Luciano Rodríguez al llegar a Arabia Saudita para sumarse a Neom SC, su nuevo club; mirá el video

El uruguayo Luciano Rodríguez llegó este miércoles a Arabia Saudita para sumarse a Neom SC, su nuevo club que lo fichó a Bahia de Brasil

11 de septiembre 2025 - 9:07hs

El futbolista uruguayo Luciano Rodríguez llegó este miércoles a Arabia Saudita para sumarse a Neom SC, su nuevo club que lo fichó a Bahia de Brasil en una operación por US$ 23.5 millones, cifra histórica para el club brasileño.

URUGUAYOS

Luciano Rodríguez fue presentado en su nuevo club, Neom SC de Arabia Saudita, tras una operación millonaria; mirá cuánto recibirán Liverpool, Progreso y Bella Vista

Luciano Rodríguez celebra un nuevo gol para EC Bahía
URUGUAYOS

Neom SC, el club saudita de una ciudad futurista que aún no existe al que llega Luciano Rodríguez, con un ex DT de Messi y varias figuras

En su llegada a Arabia y a su flamante club, tuvo un recibimiento especial que fue destacado por el equipo: “Con café y rosas, te damos la bienvenida”, señalaron.

“Nuestra estrella Luciano Rodríguez ha llegado”, destacó el equipo que ascendió a la Liga Saudí de Primera división y que ha hecho varios fichajes de renombre.

