FÚTBOL

El dinero que recibirá Liverpool si se hace la transferencia récord de Luciano Rodríguez de Bahia a Arabia Saudita

El pase del uruguayo está cada vez más cerca de realizarse y el club brasileño venderá a un precio récord e histórico, como informó el domingo Referí

8 de septiembre 2025 - 12:57hs
Luciano Rodríguez con la medalla de Bahía campeón estadual

Luciano Rodríguez con la medalla de Bahía campeón estadual

Luciano Rodríguez está a un paso de ser transferido de Bahia de Brasil al fútbol de Arabia Saudita, en el que será rival del uruguayo Darwin Núñez, quien juega en Al-Hilal. El club que quiere al delantero ex Progreso y Liverpool, es el recientemente ascendido Naom.

Según informó el diario brasileño O Globo, Bahia está muy cerca de realizar la mayor venta de su historia con Luciano Rodríguez.

El club Neom, recientemente ascendido a la Saudi Pro League, la liga saudita, que juega Darwin Núñez con Al-Hilal, ofreció 22 millones de euros (US$ 25,8 millones) por el delantero uruguayo, y la tendencia es que la negociación se concrete pronto.

Carlos Silva fue arquero de Boca Juniors, Quilmes y otros clubes en Argentina
OBITUARIO

Murió de forma repentina un exarquero uruguayo que jugó en Boca Juniors y que fue ayudante de César Luis Menotti en Rosario Central

Lucas Villalba y Nicolás López
NACIONAL

Los precios de entradas populares que fijó Nacional para recibir a Plaza Colonia por Copa AUF Uruguay, partido en el que los bolsos volverán al Gran Parque Central

El dinero que recibe Liverpool si se hace la transferencia

Luciano Rodríguez viene de coronarse campeón este fin de semana con Bahia del Torneo del Nordeste, su segundo título con el club, algo que fue muy festejado en toda la ciudad.

20250907 Luciano Rodríguez ganó su primer título con Bahia en Brasil
Luciano Rodríguez ganó su primer título con Bahia en Brasil

Luciano Rodríguez ganó su primer título con Bahia en Brasil

Además, convirtió un gol para esa nueva copa conseguida.

Junto con Luciano Rodriguez, fueron campeones de este título con Bahía los otros dos uruguayos del equipo, Nicolás Acevedo y Michel Araújo.

En caso de que se haga la transferencia a Arabia Saudita, Liverpool recibirá el 30% de la plusvalía por la misma.

Esto es, la diferencia entre el segundo monto -el de este pase- y la primera venta.

La cifra que recibirá Liverpol en caso de que se haga la transferencia a Neom de Arabia Sautida, será de US$ 2.500.000.

Luciano Rodríguez Liveprool Progreso bahía Arabia Saudita Al Hilal Darwin Núñez

