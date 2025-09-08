El dinero que recibirá Liverpool si se hace la transferencia récord de Luciano Rodríguez de Bahia a Arabia Saudita

Luciano Rodríguez con la medalla de Bahía campeón estadual

Luciano Rodríguez está a un paso de ser transferido de Bahia de Brasil al fútbol de Arabia Saudita, en el que será rival del uruguayo Darwin Núñez, quien juega en Al-Hilal. El club que quiere al delantero ex Progreso y Liverpool, es el recientemente ascendido Naom.

Como informó este domingo Referí, se trata de una transferencia récord para el club baiano.

Según informó el diario brasileño O Globo, Bahia está muy cerca de realizar la mayor venta de su historia con Luciano Rodríguez.

El club Neom, recientemente ascendido a la Saudi Pro League, la liga saudita, que juega Darwin Núñez con Al-Hilal, ofreció 22 millones de euros (US$ 25,8 millones) por el delantero uruguayo, y la tendencia es que la negociación se concrete pronto.

El dinero que recibe Liverpool si se hace la transferencia

Luciano Rodríguez viene de coronarse campeón este fin de semana con Bahia del Torneo del Nordeste, su segundo título con el club, algo que fue muy festejado en toda la ciudad.

20250907 Luciano Rodríguez ganó su primer título con Bahia en Brasil Luciano Rodríguez ganó su primer título con Bahia en Brasil

Además, convirtió un gol para esa nueva copa conseguida.

Junto con Luciano Rodriguez, fueron campeones de este título con Bahía los otros dos uruguayos del equipo, Nicolás Acevedo y Michel Araújo.

En caso de que se haga la transferencia a Arabia Saudita, Liverpool recibirá el 30% de la plusvalía por la misma.

Esto es, la diferencia entre el segundo monto -el de este pase- y la primera venta.

La cifra que recibirá Liverpol en caso de que se haga la transferencia a Neom de Arabia Sautida, será de US$ 2.500.000.