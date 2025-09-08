El veredicto final: ¿podrá Darwin Núñez ser el nuevo Matador de la selección uruguaya en su regreso ante Chile?

La selección uruguaya se prepara para el último desafío en las Eliminatorias rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México de 2026 este martes contra Chile en Santiago a la hora 20.30, y todos los ojos están puestos en Darwin Núñez .

El delantero, que ha tenido una temporada con altibajos en Liverpool y que apenas ha jugado un partido oficial con su nuevo equipo, Al-Hilal de Arabia Saudita, llega a este encuentro con la presión de demostrar que es el atacante que la celeste necesita para asegurar su camino hacia el Mundial.

Su regreso a la selección nacional no es solo un llamado, es una declaración de intenciones. La historia de Darwin Núñez en las Eliminatorias ha sido una montaña rusa de emociones, y este partido podría ser el momento en que se consolide como el heredero de una rica tradición de goleadores de este país.

Las estadísticas que lo traen de regreso al equipo de Marcelo Bielsa pintan un cuadro interesante. En las Eliminatorias 2026, Núñez ha disputado 12 partidos, 11 de ellos como titular , lo que demuestra la confianza del cuerpo técnico en su capacidad desde el arranque.

20241115 Darwin Núñez celebra el triunfo de la selección de Uruguay ante Colombia por Eliminatorias Darwin Núñez celebra el triunfo de la selección de Uruguay ante Colombia por Eliminatorias FOTO: L. Carreño

Con 892 minutos en el campo, ha tenido tiempo de sobra para adaptarse al ritmo y las exigencias de la competencia internacional. Sin embargo, lo más llamativo son sus cinco goles anotados. Un promedio que, si bien no es el más alto, sí lo posiciona como un jugador clave en la ofensiva uruguaya y como el goleador celeste en estas Eliminatorias. Sus tantos han sido valiosos, a menudo en momentos decisivos, lo que subraya su instinto goleador y su habilidad para aparecer cuando más se lo necesita, como por ejemplo, en el 2-0 contra Argentina en La Bombonera.

El desafío de Darwin no es menor. La hinchada uruguaya, acostumbrada a figuras como Luis Suárez y Edinson Cavani, espera un rendimiento similar, una especie de sustituto del Matador.

A lo largo de los años, estos dos íconos han sido el motor del ataque de la celeste, y ahora, la responsabilidad recae en una nueva generación.

El partido de este martes no es solo un encuentro más, es la oportunidad para que Darwin Núñez demuestre que está a la altura de las expectativas.

20240627 FBL - COPA AMERICA - 2024 - URU - BOL Uruguay's forward #19 Darwin Nunez reacts after a missed shot on goal during the Conmebol 2024 Copa America tournament group C football match between Uruguay and Bolivia at MetLife Stadium in East Rutherford, Darwin Núñez con la selección de Uruguay en la Copa América 2024 Foto: Charly Triballeau / AFP

Las Eliminatorias no perdonan, y cada partido es una final, más allá de que Uruguay ya está clasificado al Mundial 2026. La presión es inmensa –por lo que significa su regreso–, pero también lo es la recompensa. Si Darwin logra una actuación memorable, no solo ganará el partido para su selección, sino que también ganará la confianza de miles y miles de hinchas que sueñan con verlo liderar el ataque uruguayo por muchos años.

Este regreso a la selección, sin embargo, también es una oportunidad de redención. Después de algunos partidos en los que no ha logrado mostrar su mejor versión, y luego de su suspensión, este es el momento perfecto para callar las críticas y responder con goles. Su habilidad para desbordar, su velocidad y su potente remate son cualidades que pueden hacer la diferencia en cualquier momento.

La clave para Darwin será mantener la calma, concentrarse en su juego y no dejar que la presión lo abrume. El equipo, la hinchada y el cuerpo técnico confían en él, y ahora le toca a él responder a esa confianza. La mesa está servida para que Darwin Núñez escriba el siguiente capítulo de su historia con la selección uruguaya.