Los incidentes al final del partido entre Peñarol y Liverpool en la Tribuna América con trompadas, escupitajos y empujones entre hinchas de ambos equipos

Los incidentes al final del partido entre Peñarol y Liverpool

El partido Peñarol vs Liverpool por los octavos de final de la Copa AUF Uruguay tuvo un final caliente en la cancha y en las tribunas , tras el 2-1 en la hora con el que los carboneros le ganaron a los negriazules para avanzar en el certamen .

Tras finalizar el encuentro, en la Tribuna América hubo un cruce entre hinchas de ambos equipos.

Guardias de la seguridad privada llegaron rápidamente al lugar para intentar separar y que el asunto no pase a mayores.

El enfrentamiento se habría originado tras un cruce de palabras, que llevó a que hinchas de Peñarol que estaban en uno de los palcos que da a esa zona, salieran a la platea en la que estaban parciales de Liverpool.

Un tanto de Lucas Hernández en la última jugada del partido dio este miércoles a Peñarol un triunfo por 2-1 sobre Liverpool y la clasificación a los cuartos de final de la Copa AUF Uruguay.

En los cuartos de final, Peñarol se enfrentará con Tacuarembó, equipo de la Segunda División Profesional que en esta jornada dio un golpe sobre la mesa al eliminar a Cerro Largo con un 1-0.

El gol decisivo llegó en el tercer minuto añadido: un remate del lateral izquierdo imposible para el golero Sebastián Lentinelly.

20250910 David Terans de Peñarol, celebra su gol ante Liverpool por la Copa AUF Uruguay David Terans de Peñarol, celebra su gol ante Liverpool por la Copa AUF Uruguay FOTO: Dante Fernández/Foco.uy

Hasta entonces el partido parecía destinado a una tanda de penaltis. Pocos minutos antes, el arbitro había anulado un gol de Abel Hernández que pudo significar el triunfo de Liverpool, lo que llevó al atacante del negriazul a protestar, por lo que fue expulsado al finalizar el partido.

En el primer tiempo, David Terans puso adelante a Peñarol, mientras que Renzo Machado empató con un remate a distancia.

Con su victoria en el juego que marcó el partido número cien de Diego Aguirre como entrenador en el ciclo actual, el Aurinegro logró la clasificación en una semana en la que tuvo complicaciones al confirmarse que el delantero Javier Cabrera se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla.

Resultados de la Copa AUF Uruguay

También este miércoles, Defensor Sporting avanzó al vencer por 0-2 a Oriental y Racing venció por 4-3 en los penales a Boston River luego de igualar 0-0 en los 90 reglamentarios.

Asimismo, Albion, otro de los equipos de la Segunda División, goleó por 4-0 a Porongos, uno de los representantes de la amateur Organización de Fútbol del Interior (OFI).

Un día antes, Central Español derrotó por 1-2 a Bella Vista.

Este jueves, la Copa AUF Uruguay continuará con otros dos partidos. Uno de ellos enfrentará a Nacional con Plaza Colonia en un duelo que el tricolor afrontará con un once con varios suplentes y en el que podrían estar el venezolano Rómulo Otero, el colombiano Juan Pablo Patiño y el nigeriano Osinachi Christian Ebere.

Con base en EFE