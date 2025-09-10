Tras vencer a Liverpool, Peñarol ya conoce el rival de los cuartos de final de la Copa AUF Uruguay

Dólar
10 de septiembre 2025 - 22:47hs
Stiven Muhlethaler de Peñarol ante Nicolás Cabral de Liverpool por Copa AUF Uruguay

Stiven Muhlethaler de Peñarol ante Nicolás Cabral de Liverpool por Copa AUF Uruguay

FOTO: @OficialCAP

Peñarol derrotó en la hora 2-1 este miércoles a la noche a Liverpool en el Estadio Centenario por los octavos de final de la Copa AUF Uruguay en un partido intenso.

Los aurinegros fueron superiores en la primera parte, pero en el complemento se quedaron.

Abel Hernández convirtió el segundo de Liverpool a los 84 minutos, pero el árbitro Leandro Lasso se lo anuló por supuesta falta.

El golazo de Lucas Hernández en el último minuto de adición, le dio el pase a cuartos de final a los carboneros.

Tacuarembó será rival aurinegro

El rival de Peñarol en los cuartos de final de la Copa AUF Uruguay será Tacuarembó.

El conjunto del norte del país le ganó 1-0 a Cerro Largo jugando de visitante en el Estadio Mario Ubilla de Melo.

Tacuarembó será local contra Peñarol en cuartos de final en el Estadio Raúl Goyenola.

