El tricampeón Defensor Sporting le ganó a Oriental, avanzó en Copa AUF Uruguay y el Chinito Lautaro Navarro hizo su primer gol oficial

Defensor Sporting derrotó este miércoles a Oriental de La Paz en el Parque Palermo por 2 a 0 y se clasificó a los cuartos de final de la Copa AUF Uruguay , torneo en el que ganó las tres ediciones que se llevan disputadas.

Los violetas jugarán en cuartos con Central Español que el martes abrió los octavos de final ganándole 2-1 a Bella Vista, equipo de la Divisional C.

Central Español está segundo actualmente en la Segunda División Profesional , en zona de ascenso directo junto con Albion.

En el entretiempo entró José Álvarez por Patricio Pacífico y en el segundo período, a los 63', Ignacio Ithurralde mandó a la cancha a Lucas Agazzi, Germán Barrios y Alan Torterolo por Geanfranco Rodríguez, Lucas Paul De los Santos y Rodrigo Dudok. Por último, a los 77', Nahuel Sena tomó el lugar de Nicolás Wunsch.

Los goles llegaron en la recta final del partido, primero por Navarro y luego por intermedio de Torteloro.

Se trata de dos juveniles del club.

Navarro, jugador del proceso de selecciones y centrodelantero al igual que su padre, Álvaro "Chino" Navarro, marcó su primer gol como profesional.

Lo hizo de cabeza, elevándose en el segundo palo tras un centro de Alan Torterolo.

Su padre lo hizo debutar el 7 de marzo de 2025, contra Liverpool, donde jugó 22 minutos.

Este fue su sexto partido en Primer donde suma 250 minutos.

Torterolo, extremo derecho, también es generación 2008 y al igual que Navarro tiene 17 años.

Debutó el 7 de agosto contra Libertad de San Carlos, por esta misma Copa AUF Uruguay, contra el que disputó 20 minutos.

Ya suma 135 minutos en cinco partidos y este también fue su primer gol.

Así jugó Oriental, equipo que dirige Mathías Corujo:

Oriental está en Segunda División Profesional y tras las últimas fechas ha quedado afuera de la zona de playoffs pero buscará subir para meterse en la pelea.