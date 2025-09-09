Dólar
COPA AUF URUGUAY

Copa AUF Uruguay: así se juegan los octavos de final que comienzan este martes y con Peñarol y Nacional buscando su lugar en cuartos

La Copa AUF Uruguay continúa esta semana con los octavos de final; mirá los partidos

9 de septiembre 2025 - 12:40hs
Los octavos de final de la Copa AUF Uruguay se juegan esta semana y se pondrán en marcha este martes con el primer partido de una instancia en la que Peñarol y Nacional buscarán avanzar entre los ocho mejores.

Bella Vista vs Central Español este martes

El primer partido de octavos de final será este martes a las 15:00 cuando se enfrenten Bella Vista vs Central Español, dos clubes históricos del fútbol uruguayo que hoy militan en el ascenso, el primero de ellos en la Primera Divisional C y el segundo en la Segunda División Profesional.

Diego Aguirre
COPA AUF URUGUAY

Peñarol vs Liverpool por Copa AUF Uruguay: día, hora, cancha y precio de las entradas

Tenfield emite partidos de Copa AUF Uruguay
COPA AUF URUGUAY

¿Cuáles son los partidos de la Copa AUF Uruguay que Tenfield decidió televisar esta semana?

El encuentro se disputará en el Estadio Luis Tróccoli, la cancha de Cerro.

Los partidos del miércoles

Este miércoles se jugarán el grueso de los partidos.

El primero será a las 14:00 en el Parque Palermo, donde Oriental será local ante Defensor Sporting, el tricampeón de la Copa AUF Uruguay.

A las 15:30, en el Parque Roberto, Racing será local ante Boston River en un partido entre equipos de Primera división.

20250907 Cristian Chambián Nacional Racing Torneo Clausura 2025. Foto: Felipe Mereola / FocoUy
Cristian Chambián

Cristian Chambián

Luego, a las 19:00, Cerro Largo recibirá en el Ubilla de Melo a Tacuarembó FC.

A las 20:30 en el Parque Palermo, Albion será local ante Porongos de Flores, uno de los equipos de OFI que sigue en carrera.

Y a esa misma hora, pero en el Estadio Centenario, Peñarol recibirá a Liverpool.

Los partidos del jueves

El jueves se jugarán los dos últimos partidos de octavos.

A las 20:30 en el Estadio Vispo Mari de Salto, Universal de esa ciudad será local ante Atlético Florida, en un duelo entre equipos de OFI.

Y a esa misma hora en el Gran Parque Central, Nacional recibirá a Plaza Colonia, en un partido en el que los tricolores volverán a tener hinchas en su estadio luego de la sanción del Torneo Intermedio.

G0W3LICWUAA9V-S
