Dólar
Compra 38,95 Venta 41,35

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
16°C
cielo claro
Viernes:
Mín  12°
Máx  14°

Siguenos en:

/ Nacional / CLIMA

Inumet denuncia presupuesto "insuficiente" en base a sus prioridades para el período 2025-2029

Uno de los puntos centrales de la presentación de Inumet fue la urgente necesidad de adquirir dos nuevos radares meteorológicos

11 de septiembre 2025 - 11:07hs
Foto Fachada 2

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) compareció este miércoles ante la Comisión de Presupuestos y Hacienda del Parlamento para presentar sus prioridades y necesidades para el período 2025-2029. En la exposición, la presidenta del organismo, Madeleine Renom, destacó la importancia de fortalecer el Sistema de Alerta Temprana y la necesidad de proveer información especializada al sector productivo, con el fin de mejorar la capacidad de respuesta ante fenómenos climáticos extremos.

Uno de los puntos centrales de la presentación, según la versión taquigráfica a la que accedió El Observador, fue la urgente necesidad de adquirir dos nuevos radares meteorológicos. Renom señaló que esta demanda, que lleva más de 20 años sin respuesta, resulta crucial para la detección y pronóstico de fenómenos como tornados, dada la alta frecuencia de estos eventos en el sudeste de Sudamérica, una de las regiones con mayor incidencia de tornados a nivel mundial.

Aumento presupuestal insuficiente

En cuanto a los recursos del instituto, Meteorología recibió su primer aumento presupuestal desde su creación en 2013, una asignación de $35 millones. Sin embargo, Renom consideró esta cifra como "insuficiente" para cubrir todas las necesidades del organismo. Por su parte, el director del instituto, Hugo Traversa, advirtió que Inumet enfrenta una brecha de "80 y pico millones de pesos" para poder cumplir con todas sus obligaciones y competencias legales, lo que limita su capacidad operativa y de expansión.

Más noticias
Día soleado
TIEMPO

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este jueves 11 de setiembre

Clima en Uruguay hoy
PRONÓSTICO

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este miércoles 10 de setiembre

Cambio climático: una realidad comprobada

La presidenta de Inumet también abordó la cuestión del cambio climático, respondiendo a cuestionamientos del diputado Gustavo Salle sobre si el instituto ha identificado eventos climáticos generados por “fuerzas foráneas”. Renom dejó en claro que, como física, puede afirmar que "no hay resultados contundentes a nivel científico internacional" que respalden esa hipótesis, y reafirmó que el cambio climático es un fenómeno real y presente.

"El cambio climático no tiene discusión", afirmó Renom, subrayando que el calentamiento global ha sido especialmente rápido desde la década de 1960, lo que ha causado una redistribución de los eventos climáticos extremos. Renom enfatizó que Inumet trabaja activamente en la investigación de estos eventos y en la asesoría basada en el conocimiento científico disponible, con el objetivo de mejorar las previsiones y alertas para la población.

Sobre la Agenda 2030

En relación con la Agenda 2030 y sus 17 objetivos de desarrollo sostenible, Renom indicó que Inumet aún no tiene una posición definida al respecto, y que, para adoptar una postura oficial, el instituto requiere un "estudio pormenorizado de casos" basado en referencias científicas y análisis específicos.

Temas:

Inumet Presupuesto Madeleine Renom

Seguí leyendo

Las más leídas

Ignacio Álvarez / Blanca Rodríguez
MEDIOS

Nacho Álvarez durísimo contra Blanca Rodríguez por proponer "una pelotudez tísica" en el Parlamento, y de paso cargó contra su hijo: "Mirá qué lindo ejemplo"

Claudia Fernández
POLIFONÍA

Claudia Fernández contó la difícil situación que vivió a los 17 años en Tailandia y cómo se salvó: "Era una tristeza tan enorme la que sentía"

El Negro Kevin, asesinado a disparos en La Teja
MONTEVIDEO

Asesinaron a balazos al cantante uruguayo conocido como "El Negro Kevin" en La Teja

David Terans de Peñarol, celebra su gol ante Liverpool por la Copa AUF Uruguay
COPA AUF URUGUAY

Peñarol 2-1 Liverpool: con un golazo de Lucas Hernández en la hora el aurinegro clasificó a cuartos de final de la Copa AUF Uruguay

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos