/ Nacional / PRONÓSTICO

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este martes 9 de setiembre

En Montevideo y el Área Metropolitana, se espera una jornada marcada por temperaturas frescas en la mañana, rondando los 8°C, que ascenderán a 18°C por la tarde

9 de septiembre 2025 - 7:12hs
En el área metropolitana (Montevideo), Inumet espera un cielo entre claro y algo nuboso todo el día, con neblinas en la mañana.
Foto: Leonardo Carreño.

El pronóstico del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) para este martes 9 de setiembre indica condiciones climáticas variables en todo el país, con predominancia de cielos claros y algo nubosos, acompañados por la presencia de neblinas y bancos de niebla durante la mañana y la tarde.

Montevideo y el Área Metropolitana

En Montevideo y el Área Metropolitana, se espera una jornada marcada por temperaturas frescas en la mañana, rondando los 8°C, que ascenderán a 18°C por la tarde. El cielo estará mayormente claro con algunos períodos de nubosidad, mientras que las neblinas y bancos de niebla serán frecuentes durante las primeras horas del día. El viento soplará desde el suroeste (SW) y el oeste (W) con intensidades de 10 a 30 km/h, con una ligera disminución en la noche.

Este

En el Este del país, las temperaturas oscilarán entre los 9°C por la mañana y los 19°C por la tarde. La nubosidad disminuirá durante el día, con precipitaciones escasas y aisladas. La presencia de nieblas será un fenómeno recurrente, sobre todo en la mañana. El viento soplará desde el suroeste (SW) con rachas de hasta 40 km/h, para luego disminuir hacia la noche.

Oeste

Para el Oeste, las condiciones serán similares, con temperaturas que van de los 6°C por la mañana a los 21°C por la tarde. El cielo estará nuboso a algo nuboso, y las neblinas se harán presentes a lo largo del día. Se espera viento desde el suroeste (SW) y el oeste (W), con ráfagas de hasta 30 km/h, que irán variando a lo largo de la tarde y noche.

Norte

En el Norte, el día será cálido, con temperaturas mínimas de 7°C y máximas de 23°C. Al igual que en el resto del país, la jornada comenzará con cielo nuboso a algo nuboso, y se mantendrán las nieblas y neblinas. El viento soplará desde el sur (S) con intensidades de hasta 30 km/h, para cambiar hacia el noreste (NE) por la tarde.

