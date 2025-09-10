Dólar
Compra 38,85 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
12°C
cielo claro
Jueves:
Mín  13°
Máx  16°

Siguenos en:

/ Nacional / PRONÓSTICO

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este miércoles 10 de setiembre

En la tarde y noche, se prevé un pasaje de nubosidad en Montevideo y Área Metropolitana, con precipitaciones aisladas y rachas de viento que pueden llegar hasta los 50 km/h

10 de septiembre 2025 - 7:18hs
Clima en Uruguay hoy

Clima en Uruguay hoy

Foto: Leonardo Carreño.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió su pronóstico para este miércoles 10 de setiembre, jornada que se caracterizará por temperaturas agradables durante la mañana y una tarde fresca y nubosa, con precipitaciones aisladas y vientos moderados en gran parte del territorio.

Montevideo y Área Metropolitana

El miércoles comenzará con cielo claro y algo nuboso, con presencia de neblinas durante la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 7 °C por la mañana y los 23 °C por la tarde. Los vientos serán del sector norte, con una intensidad de 10 a 30 km/h.

En la tarde y noche, se prevé un pasaje de nubosidad, con precipitaciones aisladas y viento del norte al suroeste, con rachas que pueden llegar hasta los 50 km/h.

Más noticias
En el área metropolitana (Montevideo), Inumet espera un cielo entre claro y algo nuboso todo el día, con neblinas en la mañana.
PRONÓSTICO

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este martes 9 de setiembre

clima en uruguay hoy: lo que hay que saber segun inumet para este lunes 8 de setiembre
PRONÓSTICO

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este lunes 8 de setiembre

Este

En el Este, las temperaturas mínimas rondarán los 0 °C por la mañana y se elevarán a 22 °C durante la tarde. La jornada arrancará con cielos claros y algo nubosos, acompañados de nieblas y neblinas, y heladas matutinas. Los vientos serán variables de 0 a 10 km/h por la mañana, y del norte a nordeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 40-50 km/h en zonas costeras en la tarde/noche. Se prevén chaparrones costeros y bancos de niebla en la región.

Oeste

En el Oeste, el día comenzará con temperaturas cercanas a los 6 °C y alcanzará los 23 °C por la tarde. Las condiciones serán similares a las de otras zonas del país, con cielo claro y algo nuboso, y presencia de neblinas durante la mañana. Los vientos serán del sector norte con rachas de hasta 40 km/h. En la tarde y noche, se espera un pasaje de nubosidad con probables chaparrones costeros y viento del norte al suroeste con ráfagas de hasta 40 km/h.

Norte

En el Norte del país, las temperaturas oscilarán entre los 7 °C de la mañana y los 24 °C en la tarde. El día será claro y algo nuboso, con la presencia de neblinas en la mañana. Los vientos variarán entre el norte y el noreste, con rachas que pueden alcanzar los 30 km/h. Hacia la tarde/noche, se prevé un pasaje de nubosidad y la posibilidad de nieblas y neblinas, con viento variable de 0 a 10 km/h.

Temas:

Inumet Montevideo Uruguay Montevideo

Seguí leyendo

Las más leídas

Uruguay
ELIMINATORIAS

A qué hora juega Chile vs Uruguay hoy por Eliminatorias y por dónde verlo en vivo

Fachada de la Suprema Corte de Justicia
ARGENTINA

Cómo es el proceso en Uruguay tras la denuncia del gobierno argentino contra un canal de streaming por "espionaje ilegal"

Rodrigo Bentancur de Uruguay ante Chile por Eliminatorias
ELIMINATORIAS

Chile 0-0 Uruguay: sin energía, rendimientos, ni juego, con Bielsa desbordado en el final, la celeste tuvo una deslucida despedida en las Eliminatorias

Ganado seguro: el Cimarrón Uruguayo, perro ideal para manejar vacunos y protegerlos, en la foto Pampero de Bañado de Medina, el mejor en la Expo Rural del Prado 2024 y 2025.
EXPOSICIÓN AGROPECUARIA

Excelente con el ganado, guardián y familiero: no pueden con Pampero, otra vez el mejor Cimarrón Uruguayo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos