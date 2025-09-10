Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este miércoles 10 de setiembre

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) emitió su pronóstico para este miércoles 10 de setiembre , jornada que se caracterizará por temperaturas agradables durante la mañana y una tarde fresca y nubosa , con precipitaciones aisladas y vientos moderados en gran parte del territorio.

El miércoles comenzará con cielo claro y algo nuboso, con presencia de neblinas durante la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 7 °C por la mañana y los 23 °C por la tarde. Los vientos serán del sector norte, con una intensidad de 10 a 30 km/h.

En la tarde y noche, se prevé un pasaje de nubosidad, con precipitaciones aisladas y viento del norte al suroeste, con rachas que pueden llegar hasta los 50 km/h.

En el Este, las temperaturas mínimas rondarán los 0 °C por la mañana y se elevarán a 22 °C durante la tarde . La jornada arrancará con cielos claros y algo nubosos, acompañados de nieblas y neblinas, y heladas matutinas. Los vientos serán variables de 0 a 10 km/h por la mañana, y del norte a nordeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 40-50 km/h en zonas costeras en la tarde/noche. Se prevén chaparrones costeros y bancos de niebla en la región .

Oeste

En el Oeste, el día comenzará con temperaturas cercanas a los 6 °C y alcanzará los 23 °C por la tarde. Las condiciones serán similares a las de otras zonas del país, con cielo claro y algo nuboso, y presencia de neblinas durante la mañana. Los vientos serán del sector norte con rachas de hasta 40 km/h. En la tarde y noche, se espera un pasaje de nubosidad con probables chaparrones costeros y viento del norte al suroeste con ráfagas de hasta 40 km/h.

Norte

En el Norte del país, las temperaturas oscilarán entre los 7 °C de la mañana y los 24 °C en la tarde. El día será claro y algo nuboso, con la presencia de neblinas en la mañana. Los vientos variarán entre el norte y el noreste, con rachas que pueden alcanzar los 30 km/h. Hacia la tarde/noche, se prevé un pasaje de nubosidad y la posibilidad de nieblas y neblinas, con viento variable de 0 a 10 km/h.