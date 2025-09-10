En España se rinden ante Gonzalo Petit y Thiago Helguera: "Uruguay manda en el Mirandés", dice la prensa

Los uruguayos Gonzalo Petit y Thiago Helguera han tenido un muy buen comienzo de temporada con Mirandés, equipo de la Segunda división de España y eso se ve reflejado en los titulares de algunos medios como, por ejemplo, el diario Deportivo As de Madrid.

El primero de ellos, ya anotó dos goles y brindó una asistencia en dos triunfos distintos del equipo.

En el encuentro anterior, el exdelantero de Nacional también había sido trascendente para su equipo.

Entró a los 76 minutos y faltando 5' para el final, anotó de cabeza el 2-1 que les dio la victoria sobre Granada.

Lo que dicen en España

El diario Deportivo As de Madrid, le dedicó una nota entera a Gonzalo Petit y a Thiago Helguera, quienes fueron compañeros en Nacional y en la selección uruguaya sub 20.

"Uruguay manda en el Mirandés", titula dicho medio la nota.

Thiago Helguera y Gonzalo Petit Thiago Helguera y Gonzalo Petit en Nacional Nacional

Y se explaya: "Si hay dos miembros de la plantilla del Mirandés que no se guardan secretos el uno con el otro, esos son los futbolistas uruguayos Petit y Thiago Helguera. El delantero ha llegado a préstamo procedente del Real Betis que hizo un importante desembolso económico de seis millones de euros para hacerse con sus servicios con tan solo 18 años; mientras que el centrocampista procede del Braga portugués. Ambos tienen pasado en Nacional y también comparten vestuario en la selección Sub’ 20 de su país".

20250901 Gonzalo Petit celebra su primer gol para Mirandés de España Gonzalo Petit celebra su primer gol para Mirandés de España

"Somos muy amigos. Nos conocemos desde los 12 años y hasta los 17 vivimos juntos. Después, hemos compartido vestuario en la selección juvenil. Yo cuando me enteré de que existía la posibilidad de que viniera, obviamente le dije que no se lo pensara y estoy contento de que esté acá", dijo Petit en la entrevista que le realizaron juntos en dicho medio.

Y Thiago Helguera definió a Petit: "A él le gusta mucho (Luis) Suárez, así que algo de Suárez tiene que tener".