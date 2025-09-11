A pesar de la presión que le puso Peñarol, Pablo Peirano apuesta al equipo de alternativa de Nacional para recibir a Plaza por octavos de final de la Copa AUF Uruguay

La clasificación de Peñarol a cuartos de final de la Copa AUF Uruguay , luego de eliminar a Liverpool este miércoles en el Estadio Centenario, le pone presión a Nacional que este jueves desde la hora 20.30 en el Gran Parque Central enfrenta a Plaza en busca de la clasificación entre los ocho mejores del segundo torneo del fútbol uruguayo.

El entrenador de Nacional, Pablo Peirano , eligió jugar este partido con un equipo de alternativa y reservar a los titulares para enfrentar el domingo a Plaza de visitante en el Estadio Centenario por la séptima fecha del Torneo Clausura.

El partido entre Nacional y Plaza debe tener un ganador, por tanto en caso de igualdad se definirá por penales.

El ganador de esta llave enfrentará a Albion, que este miércoles venció 4-0 a Porongos.

El probable equipo de Pablo Peirano en Nacional para jugar ante Plaza

El entrenador utilizará a Ignacio Suárez en el arco.

En la defensa, colocará a cuatro suplentes: Hayen Palacios, Matías De Los Santos, Paolo Calione y Juan Pablo Patiño.

En tanto, en el mediocampo estarán Lucas Rodríguez y Mauricio Pereyra. Esto genera un descanso para Christian Oliva y Luciano Boggio, los infaltables en ese sector del equipo tricolor.

También en ofensiva utilizará a habituales suplentes: Bruno Arady, Rómulo Otero, Exequiel Mereles, y de 9 Gonzalo Carneiro.

Por tanto, los 11 para enfrentar a Plaza: Suárez: Palacios, De los Santos, Calione, Patiño; Pereyra, Lucas Rodríguez; Arady, Otero, Mereles; Carneiro.

El plantel de Nacional volverá a jugar con Plaza el domingo a la hora 18 en el Estadio Centenario.