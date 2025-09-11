A pesar de la presión que le puso Peñarol, Pablo Peirano apuesta al equipo de alternativa de Nacional para recibir a Plaza por octavos de final de la Copa AUF Uruguay

La clasificación de Peñarol a cuartos de final de la Copa AUF Uruguay, luego de eliminar a Liverpool este miércoles en el Estadio Centenario, le pone presión a Nacional que este jueves desde la hora 20.30 en el Gran Parque Central enfrenta a Plaza en busca de la clasificación entre los ocho mejores del segundo torneo del fútbol uruguayo.
El entrenador de Nacional, Pablo Peirano, eligió jugar este partido con un equipo de alternativa y reservar a los titulares para enfrentar el domingo a Plaza de visitante en el Estadio Centenario por la séptima fecha del Torneo Clausura.
El partido entre Nacional y Plaza debe tener un ganador, por tanto en caso de igualdad se definirá por penales.
El ganador de esta llave enfrentará a Albion, que este miércoles venció 4-0 a Porongos.
El probable equipo de Pablo Peirano en Nacional para jugar ante Plaza
El entrenador utilizará a Ignacio Suárez en el arco.
En la defensa, colocará a cuatro suplentes: Hayen Palacios, Matías De Los Santos, Paolo Calione y Juan Pablo Patiño.
En tanto, en el mediocampo estarán Lucas Rodríguez y Mauricio Pereyra. Esto genera un descanso para Christian Oliva y Luciano Boggio, los infaltables en ese sector del equipo tricolor.
También en ofensiva utilizará a habituales suplentes: Bruno Arady, Rómulo Otero, Exequiel Mereles, y de 9 Gonzalo Carneiro.
Por tanto, los 11 para enfrentar a Plaza: Suárez: Palacios, De los Santos, Calione, Patiño; Pereyra, Lucas Rodríguez; Arady, Otero, Mereles; Carneiro.
El plantel de Nacional volverá a jugar con Plaza el domingo a la hora 18 en el Estadio Centenario.