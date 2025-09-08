Dólar
El momento especial que vivió Nicolás Lodeiro con su hijo en el Gran Parque Central y el mensaje de Maxi Gómez tras el triunfo de Nacional

"Lele", el hijo mayor del volante tricolor, quien juega al fútbol infantil, fue uno de los alcanzapelotas del partido

8 de septiembre 2025 - 14:40hs
Nicolás Lodeiro, su hijo Leandro y Maxi Gómez

Nicolás Lodeiro, su hijo Leandro y Maxi Gómez

Nicolás Lodeiro y su hijo mayor, Leandro, vivieron un emocionante momento este domingo en el Gran Parque Central en el marco del partido de Nacional ante Racing por el Torneo Clausura que los albos ganaron por 3-0.

"Lele", el hijo mayor del volante tricolor, quien juega al fútbol infantil, fue uno de los alcanzapelotas del partido, por lo que estuvo en la cancha para ver el encuentro que se jugó a puertas cerradas, en el último encuentro que los tricolores jugaron sin público local por la sanción de los incidentes en la final del Torneo Intermedio.

Nicolás Lodeiro, su hijo Leandro y Maxi Gómez
Nicolás Lodeiro, su hijo Leandro y Maxi Gómez

Nicolás Lodeiro, su hijo Leandro y Maxi Gómez

Tras el triunfo tricolor ante Racing, el hijo de Lodeiro mostró sus habilidades con la pelota.

Lucas Villalba y Nicolás López
El niño hizo jueguito junto a Maxi Gómez, mientras su padre lo miraba.

El abrazo de Nicolás Lodeiro a su hijo mayor Leandro
El abrazo de Nicolás Lodeiro a su hijo mayor Leandro

El abrazo de Nicolás Lodeiro a su hijo mayor Leandro

Luego, los tres se sacaron una foto. “Qué tridente”, comentó el goleador tricolor.

Mientras que Lodeiro también compartió una foto de un abrazo a su hijo.

