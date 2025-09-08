El momento especial que vivió Nicolás Lodeiro con su hijo en el Gran Parque Central y el mensaje de Maxi Gómez tras el triunfo de Nacional

Nicolás Lodeiro, su hijo Leandro y Maxi Gómez

Nicolás Lodeiro y su hijo mayor, Leandro, vivieron un emocionante momento este domingo en el Gran Parque Central en el marco del partido de Nacional ante Racing por el Torneo Clausura que los albos ganaron por 3-0.

"Lele", el hijo mayor del volante tricolor, quien juega al fútbol infantil, fue uno de los alcanzapelotas del partido, por lo que estuvo en la cancha para ver el encuentro que se jugó a puertas cerradas, en el último encuentro que los tricolores jugaron sin público local por la sanción de los incidentes en la final del Torneo Intermedio.

Tras el triunfo tricolor ante Racing, el hijo de Lodeiro mostró sus habilidades con la pelota.

El niño hizo jueguito junto a Maxi Gómez, mientras su padre lo miraba. El abrazo de Nicolás Lodeiro a su hijo mayor Leandro El abrazo de Nicolás Lodeiro a su hijo mayor Leandro Luego, los tres se sacaron una foto. “Qué tridente”, comentó el goleador tricolor. Mientras que Lodeiro también compartió una foto de un abrazo a su hijo.