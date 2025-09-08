Dólar
El Observador / Fútbol / NACIONAL

El guiño de Sergio Rochet a Nacional y la alegría en su foto con la nueva camiseta tricolor; mirá su mensaje

El golero está por estos días en Uruguay convocado por Marcelo Bielsa para la doble fecha de la selección

8 de septiembre 2025 - 12:21hs
La selección uruguaya clasificó al Mundial 2026 tras Uruguay vs Perú por Eliminatorias
FOTO: AFP

Sergio Rochet, el golero de la selección uruguaya, tuvo un guiño para Nacional, su exclub, en un posteo en su cuenta de la red social Instagram.

El arquero de 32 años que ataja en Inter de Porto Alegre posó con la nueva camiseta celeste de Nacional que fue estrenada este domingo en el partido ante Racing en el Gran Parque Central.

“Me voy con la pilcha nueva”, escribió el Chino, con la foto con la casaca, más emojis.

WhatsApp Image 2025-09-08 at 07.50.07
Rochet con su camiseta nueva de Nacional

Rochet con su camiseta nueva de Nacional

Flavio Perchman
TORNEO CLAUSURA

¿Plaza Colonia vs Nacional al Estadio Centenario? Mirá lo que dijo Flavio Perchman sobre el partido de la séptima fecha del Torneo Clausura

Lucas Villalba y Nicolás López
NACIONAL

Los precios de entradas populares que fijó Nacional para recibir a Plaza Colonia por Copa AUF Uruguay, partido en el que los bolsos volverán al Gran Parque Central

El golero está por estos días en Uruguay convocado por Marcelo Bielsa para la doble fecha de la selección uruguaya en el cierre de Eliminatorias.

Rochet fue titular y mantuvo su arco en cero en el 3-0 ante Perú del pasado jueves en el Estadio Centenario.

Ahora el golero está en duda para el partido de este martes ante Chile en Santiago (20:30 horas), partido que cerrará las Eliminatorias.

En Nacional, Rochet atajó en 146 partidos y fue campeón uruguayo en 2019, 2020 y 2022

