¿Fue gol? La increíble jugada de Sergio Rochet antes de la llegar a la selección uruguaya en el partido Inter vs Fortaleza; mirá lo que pasó

Sergio Rochet , el golero de Inter de Porto Alegre y la selección uruguaya, protagonizó una curiosa jugada antes de sumarse al plantel de Marcelo Bielsa, durante el partido de su equipo ante Fortaleza por el Brasileirao.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Al promediar el segundo tiempo, cuando su equipo ganaba 2-1, el golero tuvo la insólita acción.

La pelota cayó casi sobre el travesaño, intentó despejarla con los puños saltando hacia atrás, pero no pudo, picando el balón a centímetros de la línea de gol.

COPA LIBERTADORES El gol de Giorgian De Arrascaeta a Sergio Rochet que encaminó la clasificación de Flamengo ante Inter de Porto Alegre en la Copa Libertadores; mirá el video

COPA DE BRASIL "Ella llega": Agustín Canobbio no perdonó a Sergio Rochet tras un grave error de Inter, marcó el gol para el avance de Fluminense y recordó una frase que le dijo Renato Gaúcho

Rochet, que con el impulso había quedado adentro del arco, estiró los brazos para tomar el esférico y como reacción natural, embolsó la pelota.

La increíble jugada de Sergio Rochet La increíble jugada de Sergio Rochet

Ese movimiento generó la sensación de que metió el balón dentro del arco, a la vez que se impulsaba para avanzar hacia adelante.

Embed FOI GOL? Rochet fez grande defesa, mas se atrapalhou na sequência e quase marcou contra. Os jogadores do Fortaleza pediram gol no lance polêmico contra o Inter pelo BR25!



*Contém legenda automática#BrasileiraoNoPremiere pic.twitter.com/YwJ2l4qpSN — Premiere (@canalpremiere) September 1, 2025

Los jugadores de Fortaleza reclamaron gol y la jugada tuvo que se chequeada por el VAR.

La increíble jugada de Sergio Rochet La increíble jugada de Sergio Rochet

Finalmente, la tecnología determinó que la pelota no había entrado en su totalidad, por lo que Rochet zafó de un posible blooper e Inter ganó por 2-1.