El Observador / Fútbol Internacional / URUGUAYOS

¿Fue gol? La increíble jugada de Sergio Rochet antes de la llegar a la selección uruguaya en el partido Inter vs Fortaleza; mirá lo que pasó

Sergio Rochet, el golero de Inter de Porto Alegre y la selección uruguaya, protagonizó una curiosa jugada antes de sumarse al plantel de Marcelo Bielsa

1 de septiembre 2025 - 12:15hs

La increíble jugada de Sergio Rochet

Sergio Rochet, el golero de Inter de Porto Alegre y la selección uruguaya, protagonizó una curiosa jugada antes de sumarse al plantel de Marcelo Bielsa, durante el partido de su equipo ante Fortaleza por el Brasileirao.

Al promediar el segundo tiempo, cuando su equipo ganaba 2-1, el golero tuvo la insólita acción.

La pelota cayó casi sobre el travesaño, intentó despejarla con los puños saltando hacia atrás, pero no pudo, picando el balón a centímetros de la línea de gol.

Rochet, que con el impulso había quedado adentro del arco, estiró los brazos para tomar el esférico y como reacción natural, embolsó la pelota.

Ese movimiento generó la sensación de que metió el balón dentro del arco, a la vez que se impulsaba para avanzar hacia adelante.

Los jugadores de Fortaleza reclamaron gol y la jugada tuvo que se chequeada por el VAR.

Finalmente, la tecnología determinó que la pelota no había entrado en su totalidad, por lo que Rochet zafó de un posible blooper e Inter ganó por 2-1.

