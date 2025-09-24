Dólar
Los goles del agónico y sufrido triunfo de Peñarol sobre Tacuarembó por la Copa AUF Uruguay

Mirá los goles del triunfo de Peñarol que superó de atrás y de visitante a Tacuarembó para meterse en semifinales de la Copa AUF Uruguay

24 de septiembre 2025 - 23:50hs
Jesús Trindade y Franco Mederos

Jesús Trindade y Franco Mederos

Foto: @CopaAUFUruguay

Peñarol le ganó este jueves 2-1 a Tacuarembó en el estadio Raúl Goyenola para clasificar a las semifinales de la Copa AUF Uruguay.

El equipo alternativo que presentó Diego Aguirre se sobrepuso a un muy mal primer tiempo y con Diego García como figura logró dar vuelta el marcador.

Luis Machado abrió la cuenta con golpe de cabeza.

Leandro Umpiérrez empató con asistencias de Maximiliano Silvera.

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol
PEÑAROL

Peñarol define en consejo directivo especial y virtual qué voto llevará al Consejo de Fútbol Profesional sobre derechos de TV: reina la incertidumbre y la división

Patricio Prieto y Shaquille Johnson
LIGA URUGUAYA

Fixture completo de la Liga Uruguaya de Básquetbol 2025-2026: se sorteó el fixture y el campeón Nacional juega con Peñarol en la primera fecha

David Terans lo dio vuelta con gol de penal tras intervención del VAR por doble mano del zaguero Francisco Martirena, manos por encima del hombro y en un cabezazo de Nahuel Herrera que iba al arco.

Sobre el final, los jugadores de Tacuarembó soltaron la bronca contra el juez Esteban Guerra y Roberto Hernández fue expulsado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tenfieldoficial/status/1971040315332231420&partner=&hide_thread=false
