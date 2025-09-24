Los goles del agónico y sufrido triunfo de Peñarol sobre Tacuarembó por la Copa AUF Uruguay

Peñarol le ganó este jueves 2-1 a Tacuarembó en el estadio Raúl Goyenola para clasificar a las semifinales de la Copa AUF Uruguay.
El equipo alternativo que presentó Diego Aguirre se sobrepuso a un muy mal primer tiempo y con Diego García como figura logró dar vuelta el marcador.
Luis Machado abrió la cuenta con golpe de cabeza.
Leandro Umpiérrez empató con asistencias de Maximiliano Silvera.
David Terans lo dio vuelta con gol de penal tras intervención del VAR por doble mano del zaguero Francisco Martirena, manos por encima del hombro y en un cabezazo de Nahuel Herrera que iba al arco.
Sobre el final, los jugadores de Tacuarembó soltaron la bronca contra el juez Esteban Guerra y Roberto Hernández fue expulsado.
