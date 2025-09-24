Dólar
/ Nacional / JUEGOS DE AZAR

5 de Oro: resultados del miércoles 24 de setiembre EN VIVO

Los sorteos del 5 de Oro se pueden seguir a través del YouTube de La Banca o por la transmisión de Canal 12

24 de septiembre 2025 - 22:37hs
Sorteo 5 de Oro

Sorteo 5 de Oro

Este miércoles 24 de setiembre se celebró un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de $ 18.000.000, lo que equivale a más de US$ 450.000.

El Pozo de Oro sorteaba un total de $ 7.089.437 y tuvo dos aciertos que se llevaron $ 3.544.719 cada uno. Los números ganadores fueron vendidos en la Agencia 04 de Cerro Largo y la Agencia 15 de Pando.

El Pozo de Plata ponía en juego $ 595.737 y también tuvo dos aciertos que se repartieron $ 297.869 cada uno.

Mientras que el Pozo Revancha sorteaba $ 10.805.564 y salió vacante. Habitualmente los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos desde las 22:00.

El sorteo se puede repasar a continuación:

Embed - Sorteo 5 de Oro - 24/9/2025

Resultados del Pozo de Oro

  • 14
  • 13
  • 24
  • 12
  • 01
  • Bolilla extra: 19

Resultados del Pozo Revancha

  • 42
  • 40
  • 08
  • 14
  • 27

¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?

Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.

Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 60 necesarios para apostar.

La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.

Temas:

5 de Oro La Banca Pozo de Oro Canal 12

