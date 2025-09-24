5 de Oro: resultados del miércoles 24 de setiembre EN VIVO

Este miércoles 24 de setiembre se celebró un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de $ 18.000.000, lo que equivale a más de US$ 450.000.
El Pozo de Oro sorteaba un total de $ 7.089.437 y tuvo dos aciertos que se llevaron $ 3.544.719 cada uno. Los números ganadores fueron vendidos en la Agencia 04 de Cerro Largo y la Agencia 15 de Pando.
El Pozo de Plata ponía en juego $ 595.737 y también tuvo dos aciertos que se repartieron $ 297.869 cada uno.
Mientras que el Pozo Revancha sorteaba $ 10.805.564 y salió vacante. Habitualmente los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos desde las 22:00.
El sorteo se puede repasar a continuación:
Embed - Sorteo 5 de Oro - 24/9/2025
Resultados del Pozo de Oro
- 14
- 13
- 24
- 12
- 01
- Bolilla extra: 19
Resultados del Pozo Revancha
¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?
Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.
Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.
También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 60 necesarios para apostar.
La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.