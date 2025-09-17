Dólar
Compra 38,80 Venta 41,20

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
19°C
muy nuboso
Jueves:
Mín  15°
Máx  20°

Siguenos en:

/ Nacional / JUEGOS DE AZAR

Sorteo del 5 de Oro: este miércoles se juegan casi 50 millones de pesos

Habitualmente los sorteos del 5 de Oro se realizan todos los miércoles y domingos desde las 22:00

17 de septiembre 2025 - 8:10hs
Sorteo del 5 de Oro

Sorteo del 5 de Oro

Dirección Nacional de Loterías y Quinielas

Este miércoles 17 de setiembre se celebrará un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de 47 millones de pesos, lo que se traduce en más de un millón de dólares (U$S 1.175.089).

El Pozo de Oro sortea un total de 41.4 millones de pesos, mientras que el Pozo Revancha reparte más de 5.6 millones de pesos.

Habitualmente los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos desde las 22:00.

Más noticias
La selección uruguaya ante Perú por Eliminatorias
FÚTBOL

Así trepó Uruguay en el ranking FIFA que se dará a conocer en una semana, y ya se sabe en qué bombo estará en el sorteo del Mundial 2026

Sorteo del 5 de oro
JUEGOS DE AZAR

Sorteo del 5 de Oro: este miércoles se juegan más de 31 millones de pesos

¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?

Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.

Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 60 necesarios para apostar.

La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.

Temas:

sorteo 5 de Oro sorteo 5 de oro

Seguí leyendo

Las más leídas

Tres oficiales de la Armada muy comprometidos en el caso de desaparición de decenas de toneladas de carne
INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA

Tres oficiales de la Armada muy comprometidos en el caso de desaparición de decenas de toneladas de carne

Manuel Pérez Bravo, uno de los damnificados de República Ganadera que escribió un libro
HISTORIAS DE INVERSORES

Confió en su exalumno e invirtió en República Ganadera, perdió el dinero que tenía para su retiro y decidió escribir un libro

Julia Paternain
ATLETISMO

¿Qué premio económico ganó Julia Paternain por su medalla de bronce en el Mundial de atletismo?

Fiscal que condenó a Romina Celeste por denuncia falsa contra Orsi reveló presiones de la fiscal Ghione por información del caso Penadés
INDAGATORIA PENAL

Fiscal que condenó a Romina Celeste por denuncia falsa contra Orsi reveló presiones de la fiscal Ghione por información del caso Penadés

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos