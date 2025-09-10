Dólar
/ Nacional / JUEGOS DE AZAR

Sorteo del 5 de Oro: este miércoles se juegan más de 31 millones de pesos

Habitualmente los sorteos del 5 de Oro se realizan todos los miércoles y domingos desde las 22:00

10 de septiembre 2025 - 9:37hs
Sorteo del 5 de oro

Sorteo del 5 de oro

Este miércoles 10 de setiembre se celebrará un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de más de 31 millones de pesos, lo que se traduce en más de 770 mil dólares (U$S 776.280).

El Pozo de Oro sortea un total de 25.5 millones de pesos, mientras que el Pozo Revancha reparte más de 5.8 millones de pesos.

Habitualmente los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos desde las 22:00.

¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?

Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.

Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 60 necesarios para apostar.

La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.

