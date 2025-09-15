5 de Oro: resultados del sorteo millonario del domingo 14 de setiembre

Este domingo 14 de setiembre se celebró un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados más de $ 46.000.000, lo que equivale a más de US$ 1.100.000.
El Pozo de Oro sorteó un total de $ 33.828.815 y quedó vacante, al igual que el Pozo de Plata de $ 815.530.
Por otra parte, el Pozo Revancha puso en juego $ 12.964.215, que se llevó una persona que compró su boleto en uno de los locales de la Agencia 08 de Paysandú.
Los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos desde las 22:00 y se pueden seguir a través del YouTube de La Banca o por la transmisión de Canal 12.
El sorteo se puede repasar a continuación:
Embed - Sorteo 5 de Oro - 14/9/2025
Resultados del Pozo de Oro
- 03
- 05
- 37
- 33
- 20
- Bolilla extra: 04
Resultados del Pozo Revancha
¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?
Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.
Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.
También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 60 necesarios para apostar.
La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.