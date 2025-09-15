Dólar
Compra 38,95 Venta 41,45

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
14°C
nubes
Martes:
Mín  12°
Máx  17°

Siguenos en:

/ Nacional / JUEGOS DE AZAR

5 de Oro: resultados del sorteo millonario del domingo 14 de setiembre

Los sorteos del 5 de oro se pueden seguir a través del YouTube de La Banca o por la transmisión de Canal 12

15 de septiembre 2025 - 12:33hs
5 de Oro

5 de Oro

Este domingo 14 de setiembre se celebró un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados más de $ 46.000.000, lo que equivale a más de US$ 1.100.000.

El Pozo de Oro sorteó un total de $ 33.828.815 y quedó vacante, al igual que el Pozo de Plata de $ 815.530.

Por otra parte, el Pozo Revancha puso en juego $ 12.964.215, que se llevó una persona que compró su boleto en uno de los locales de la Agencia 08 de Paysandú.

Más noticias
5 de Oro
JUEGOS DE AZAR

El 5 de Oro sortea más de US$ 1.000.000 este domingo 14 de setiembre

Sorteo 5 de Oro
JUEGOS DE AZAR

5 de Oro: resultados del miércoles 10 de setiembre EN VIVO

Los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos desde las 22:00 y se pueden seguir a través del YouTube de La Banca o por la transmisión de Canal 12.

El sorteo se puede repasar a continuación:

Embed - Sorteo 5 de Oro - 14/9/2025

Resultados del Pozo de Oro

  • 03
  • 05
  • 37
  • 33
  • 20
  • Bolilla extra: 04

Resultados del Pozo Revancha

  • 11
  • 23
  • 02
  • 35
  • 12

¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?

Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.

Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 60 necesarios para apostar.

La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.

Temas:

5 de Oro La Banca Pozo de Oro

Seguí leyendo

Las más leídas

Tres oficiales de la Armada muy comprometidos en el caso de desaparición de decenas de toneladas de carne
INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA

Tres oficiales de la Armada muy comprometidos en el caso de desaparición de decenas de toneladas de carne

La ciclovía en 18 de Julio
TRANSPORTE

Transporte público: con reparos al plan del gobierno, Bergara propuso que el túnel para ómnibus en 18 de Julio sea a partir de Ejido

Julia Paternain tras ganar el bronce en la maratón del Mundial de atletismo de Tokio 2025
ATLETISMO

¿Cuál es el vínculo de Julia Paternain con Nacional y cómo se dio su salida del atletismo de Gran Bretaña para pasar a correr por Uruguay?

El cruce de Juan Manuel Ramos y Emiliano Ancheta
FÚTBOL URUGUAYO

"Sos manya vos": el increíble comentario de un jugador de Plaza Colonia, ex Peñarol, a un futbolista de Nacional en el partido de este domingo en el Centenario

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos