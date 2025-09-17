5 de Oro: resultados del miércoles 17 de setiembre EN VIVO

Este miércoles 17 de setiembre se celebró un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de más de $ 47.000.000 , lo que equivale a más de US$ 1.000.000 .

El Pozo de Oro sorteaba un total de $ 42.501.146 y tuvo un acierto que se llevó el total de este monto. Los números ganadores fueron vendidos en la Agencia 44 de Montevideo .

Mientras que el Pozo Revancha repartía $ 5.810.673 y también tuvo un acierto que se vendió en la Agencia 02 de Canelones .

Los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos desde las 22:00 y se pueden seguir a través del YouTube de La Banca o por la transmisión de Canal 12 .

El sorteo se puede repasar a continuación:

Embed - Sorteo 5 de Oro - 17/9/2025

Resultados del Pozo de Oro

06

30

10

45

16

Bolilla extra: 14

Resultados del Pozo Revancha

04

20

24

40

07

¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?

Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.

Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 60 necesarios para apostar.

La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.