Dólar
Compra 38,75 Venta 41,15

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
18°C
cielo claro
Viernes:
Mín  15°
Máx  20°

Siguenos en:

/ Nacional / JUEGOS DE AZAR

5 de Oro: resultados del miércoles 17 de setiembre EN VIVO

Los sorteos del 5 de Oro se pueden seguir a través del YouTube de La Banca o por la transmisión de Canal 12

17 de septiembre 2025 - 22:43hs
Sorteo 5 de Oro

Sorteo 5 de Oro

Este miércoles 17 de setiembre se celebró un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de más de $ 47.000.000, lo que equivale a más de US$ 1.000.000.

El Pozo de Oro sorteaba un total de $ 42.501.146 y tuvo un acierto que se llevó el total de este monto. Los números ganadores fueron vendidos en la Agencia 44 de Montevideo.

Mientras que el Pozo Revancha repartía $ 5.810.673 y también tuvo un acierto que se vendió en la Agencia 02 de Canelones.

Más noticias
Sorteo del 5 de Oro
JUEGOS DE AZAR

Sorteo del 5 de Oro: este miércoles se juegan casi 50 millones de pesos

5 de Oro
JUEGOS DE AZAR

5 de Oro: resultados del sorteo millonario del domingo 14 de setiembre

Los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos desde las 22:00 y se pueden seguir a través del YouTube de La Banca o por la transmisión de Canal 12.

El sorteo se puede repasar a continuación:

Embed - Sorteo 5 de Oro - 17/9/2025

Resultados del Pozo de Oro

  • 06
  • 30
  • 10
  • 45
  • 16
  • Bolilla extra: 14

Resultados del Pozo Revancha

  • 04
  • 20
  • 24
  • 40
  • 07

¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?

Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.

Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 60 necesarios para apostar.

La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.

Temas:

5 de Oro YouTube La Banca Canal 12

Seguí leyendo

Las más leídas

Julia Paternain y Stella Chesang
ATLETISMO

Julia Paternain: la clave de optar por defender a Uruguay y los 4 minutos que le faltaron para alcanzar la marca mínima de maratón para el Mundial donde fue bronce

Fabricio Díaz junto a su novia en las aguas del Golfo Pérsico en Doha, Qatar
URUGUAYOS

El campeón del mundo con Uruguay que Catar quiere en su selección; mirá lo que pasó con Fabricio Díaz y lo que dijeron desde su entorno

Astesiano mira un repuesto dañado de un camión en un desarmadero de Pando
CRÓNICA

Un día con Astesiano, a un año de salir de prisión: los US$ 160 mil que cobró por una serie "para Netflix" y "la piña" que le hubiese pegado a Lacalle Pou

Hoy se despiden: exitosa banda uruguaya anunció la desvinculación de sus cantantes y sorprendió a sus seguidores
SI NO SABÍAS, YA SABÉS

"Hoy se despiden": exitosa banda uruguaya anunció la desvinculación de sus cantantes y sorprendió a sus seguidores

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos