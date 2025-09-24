Financiamiento colectivo: Crowder y Capital Oriental cierran acuerdo para apoyar a pymes

Crowder y Capital Oriental cerraron un acuerdo comercial para fomentar la utilización de financiamiento colectivo con el objetivo de apoyar a pequeñas y medianas empresas uruguayas .

El acuerdo entre ambas compañías permite que Capital Orientan ofrezca a las pymes interesadas en financiarse a través de Crowder una evaluación de su elegibilidad para emitir en la plataforma y asistencia técnica para la preparación de una oferta .

A su vez, Crowder ofrecerá condiciones comerciales especiales a las pymes que lleguen a través de esta alianza comercial.

Jaime Miller , socio director de Capital Oriental, indicó que el acuerdo “contribuirá a que las empresas consideren al mercado de capitales como una alternativa válida para obtener financiamiento, algo que quizás no es la opción por defecto”.

Por su parte, el CEO de Crowder, Guillermo Rodríguez, señaló que “muchas veces se acercan empresas con buenas ideas y una necesidad concreta de financiamiento, pero carecen de un análisis financiero y diseño de su oferta de inversión que pueda ser atractiva para nuestra base de inversiones”.

Crowder es la primera plataforma de financiamiento colectivo en Uruguay y supervisada por el Banco Central (BCU).