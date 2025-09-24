Dólar
Economía y Empresas / financiamiento colectivo

Financiamiento colectivo: Crowder y Capital Oriental cierran acuerdo para apoyar a pymes

Las dos compañías ofrecerán asistencia y condiciones comerciales especiales a las pequeñas y medianas empresas que requieran financiamiento

24 de septiembre 2025 - 20:42hs
Financiamiento colectivo

Financiamiento colectivo

pixabay

Crowder y Capital Oriental cerraron un acuerdo comercial para fomentar la utilización de financiamiento colectivo con el objetivo de apoyar a pequeñas y medianas empresas uruguayas.

El acuerdo entre ambas compañías permite que Capital Orientan ofrezca a las pymes interesadas en financiarse a través de Crowder una evaluación de su elegibilidad para emitir en la plataforma y asistencia técnica para la preparación de una oferta.

A su vez, Crowder ofrecerá condiciones comerciales especiales a las pymes que lleguen a través de esta alianza comercial.

