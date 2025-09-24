"Atrofiado mental": Da Silva criticó carta de comité del Frente Amplio en Madrid contra embajador acusado de "sionista"

El senador del Partido Nacional, Sebastián da Silva , cuestionó a el pedido del comité político del Frente Amplio (FA) en Madrid de revisar la designación del embajador uruguayo en España por " sionista " y por su "afinidad con el gobierno de Israel".

Se trata del diplomático de carrera Bernardo Greiver , quien fue embajador en Israel entre 2009 a 2014 y entre 2017 a 2023. También fue el número tres de la Cancillería .

"¿A cuánto estamos de la Noche de Cristales Rotos?" , se preguntó Da Silva en relación a la noche del 9 al 10 de noviembre de 1938. En esa oportunidad, las vidrieras de los comercios de Alemania y Austria fueron vandalizadas por grupos de personas que manifestaron su rechazo a los judíos . El evento marcó el inicio de la escalada de violencia y la persecución de los nazis .

El senador nacionalista también recordó los eventos de la semana pasada cuando hubo una manifestación pro Palestina cerca de la Escuela Integral Hebreo Uruguaya . "La semana aposada unos zaparrastrosos fueron a la puerta de un colegio a amedrentar guises por el solo hecho de ser judíos ", dijo Da Silva.

"Ahora el FA en Madrid tiene el tupé de cancelar la trayectoria de un embajador por el solo hecho de ser judío. ¿Hasta cuándo vamos a normalizar este neofascismo siniestro que se está dando en nuestro país?", agregó el nacionalista en rueda de prensa consignada por el periodista Leonardo Sarro.

"Así empiezan las cosas. Pareciera que una parte de la izquierda por el solo hecho de embanderarse contra algo que es absolutamente lejano, esta cometiendo errores que son inconcebibles, de esto a los escraches, a la lapidación y a la Noche de los Cristales Rotos, sino lo frenamos, es un ratito", sentenció.

Este miércoles, El Observador informó de una carta que envió este comité al presidente de la coalición de izquierda Fernando Pereira. En ella pidieron la revisión de la designación de Greiver "por el carácter marcadamente sionista de esta persona, cuya afinidad con el actual gobierno de Israel", además señalan que "sus actuaciones en los territorios palestinos es pública y notoria”, dice la carta dirigida a Pereira.

Los frenteamplistas de Madrid consideran que el “carácter genocida” de la actuación del ejército israelí contra el pueblo palestino ha sido reconocido por la “inmensa mayoría de la comunidad internacional, incluida la ONU y nuestro propio gobierno”.

El senador Da Silva trató de "atrofiado mental" a quien hizo la carta "diciendo que el embajador designado por el gobierno de Yamandú Orsi no tiene las condiciones suficientes porque es judío".

"Espero que el FA tenga una reacción acorde a las tradiciones del pueblo uruguayo", pidió el legislador.

Quién es el designado para ser embajador en España

Bernardo Greiver es licenciado en Relaciones Internacionales y tiene una larga carrera en la Cancillería, entró por concurso en 1989.

En los gobiernos del FA fue embajador en Israel en dos períodos: primero desde 2009 a 2014 y después de 2017 a 2023. En el ínterin fue director general de Secretaría del Ministerio de Relaciones Exteriores comandado por Rodolfo Nin Novoa.

También fue director general para Asuntos Culturales y director general de Cooperación Internacional, director del Instituto Artigas (la academia diplomática), director de Personal y presidente de la Asociación de Funcionarios del Servicio Exterior.