Un modo de construir el Holando del futuro: 69 niños, 100 dibujos y el valor de salir un poco de las pantallas

Creaciones de niños de Florida y Paysandú fueron los trabajos más destacados en una nueva edición del Concurso Infantil de Dibujos que cada año, desde 2020, es organizado por la Sociedad Criadores de Holando del Uruguay (SCHU) , presidida por Mauro Caorsi.

El licenciado Esteban Moreira Ferrari, gerente de la sociedad de criadores de esa raza emblemática en Uruguay, explicó a El Observador que el concurso “es una actividad muy importante, ya que cumple objetivos clave, como acercar a la generación de los más pequeños a la institución y promocionar la raza en general ”.

“A su vez, suele generar una instancia intrafamiliar de investigación, de diálogo y aprendizaje . Comentarios como ‘volver a lo esencial’, ‘hablar sobre la raza con los niños’, ‘salir un poco de las pantallas y lo virtual’, ‘crear, imaginar y compartir’, son reflexiones que las familias nos hacen llegar siempre”, añadió.

El contexto

La SCHU fue creada en 1945 como gremial de la Asociación Rural del Uruguay (ARU). Es una Institución sin fines de lucro que nuclea en la actualidad a unos 300 productores y criadores de Holando del país y cuyo principal cometido es la promoción de la raza a través de los servicios que brinda y las actividades que organiza.

Tema 2025: la raza Holando en los 19 departamentos

El gerente de la sociedad del Holando detalló que cada año se plantea una temática diferente, desde propuestas más lúdicas como “la raza Holando en la vía láctea”, “la raza Holando en Montevideo” y “la raza Holando en las Américas”, a propuestas más serias en las cuales los niños tuvieron que pensar y transmitir un mensaje, como fueron “la raza Holando en tiempos de pandemia” y “el tambo y el medio ambiente”.

“En esta sexta edición, y en el marco de la celebración de los 80 años de la SCHU, el concurso se denominó ‘La raza Holando en los 19 departamentos’, siendo la consigna que los niños dibujaran a la raza en un departamento de nuestro país a elección, incluyendo elementos que lo identifiquen, como edilicios, geográficos, productivos y/o culturales”, destacó.

El concurso fue declarado de interés por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), también por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y por las intendencias de San José, Montevideo, Florida, Flores, Soriano, Artigas, Rocha y Colonia.

De acuerdo a las bases establecidas, en el concurso participaron niños de hasta 12 años, quienes representaron a firmas asociada a la institución, pudiendo ser familiares o allegados de la firma titular o del personal que trabaja en el establecimiento.

Hubo dos categorías, tomando en cuenta la edad de los participantes: Junior (hasta 8 años) y Senior (de 9 a 12 años).

Los dibujos fueron realizados en hojas de garbanzo blancas con técnica libre, como ser colores, marcadores, crayones, témperas, acuarelas, collage, con o sin relieve, informó el gerente de la SCHU.

Todos los dibujos fueron expuestos en la pasada Expo Rural del Prado Prado, en un sitio muy especial para los productores, sobre una de las paredes del Galpón 1 (monumento histórico recientemente restaurado) y frente al restaurante del Holando.

expo 3

Se planifica exhibirlos también en la Expo San José en octubre y en el Espacio Cultural de la Intendencia de San José en noviembre.

Además, más adelante se realizará una exposición virtual en el sitio web de la gremial (holando.com.uy), se ha compartido la propuesta en redes sociales y en el almanaque 2026 los dibujos ganadores representarán a los meses del calendario.

En la premiación se seleccionaron seis dibujos en cada categoría, otorgándose un primer, segundo y tercer premio, co 12 dibujos ganadores, nómina que se dio a conocer el primer domingo de la Expo Rural del Prado 2025.

Para la votación y elección de los dibujos ganadores se formó una comisión de jurados, integrada por representantes de la SCHU, así como de empresas, medios de comunicación y otras instituciones que apoyan y premian el concurso.

Cada integrante de esta comisión votó por sus 12 dibujos preferidos, seis de cada categoría, sin conocer la autoría ni el establecimiento que representaban, premiando principalmente la originalidad y creatividad.

Los dibujos con mayor puntuación fueron los ganadores.

Concurso de dibujos Holando: los 12 ganadores

VEREDICTOS CATEGORIA JUNIOR

VEREDICTOS CATEGORIA SENIOR

Obsequios para todos los niños participantes y los productores

Se contó con obsequios para todos los niños participantes, así como premios especiales para los 12 ganadores.

También recibieron obsequios los productores que los niños ganadores representaron y además se sortearon preciosos premios entre todos los niños (una chance por dibujo presentado), como ser: una bicicleta, una estadía en las termas de Guaviyú y una estadía en La Paloma, departamento de Rocha.

La SCHU, mencionó el licenciado Moreira Ferrari, agradece muy especialmente a todas las empresas e instituciones que colaboraron con estos obsequios: Muñoz & Arquero, Lely, Conaprole, La Pradera, El País, Batista Negocios Rurales, ARU, SPLF, Escritorio Di Santi, Junta Departamental de Florida, Intendencia de Salto, Intendencia de Rocha e Intendencia de Paysandú.

En esta oportunidad participaron 69 niños con 100 dibujos (46 en la categoría Junior y 54 en la categoría Senior), una cantidad que año a año van creciendo “y nos impulsan a continuar en esta línea de trabajo, organizando esta actividad tan gratificante y ya pensando en la siguiente edición”, dijo.

Concluyó que “el agradecimiento total va para cada familia y cada niño que participa y nos envía sus preciosos dibujos, jerarquizando y enalteciendo el concurso”.

Los concursos anteriores

