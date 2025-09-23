Dólar
Compra 38,55 Venta 41,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
14°C
cielo claro
Miércoles:
Mín  10°
Máx  11°

Siguenos en:

/ Agro / AGROINDUSTRIA

Foica denunció cuántos trabajadores de frigoríficos están sin ingresos y anunció un paro de 24 horas

La Foica programó un paro general de 24 horas en la industria frigorífica y una concentración de trabajadores frente a la Torre Ejecutiva

23 de septiembre 2025 - 10:03hs
Foica denunció que hay 1.500 trabajadores en una situación compleja dada la inactividad en varias plantas frigoríficas.

Foica denunció que hay 1.500 trabajadores en una situación compleja dada la inactividad en varias plantas frigoríficas.

Juan Samuelle

Según se explicó, el paro de 24 horas, a nivel nacional, es una medida que "responde a la necesidad de poner en conocimiento la compleja situación que están atravesando cientos de familias de nuestra industria en todo el país".

Foica denuncia impactos en trabajadores y en las comunidades

El sindicato señaló, entre otras consideraciones, que "los trabajadores y trabajadoras que carecen de seguro de paro enfrentan graves consecuencias económicas y sociales que impactan directamente en sus hogares y en las comunidades donde residen".

Más noticias
ALUR premia a productores que entreguen el grano temprano y hagan un manejo sustentable del cultivo de sorgo.
AGRICULTURA

ALUR presentó el Plan Sorgo: cuánto compra, cómo paga y otros detalles de la propuesta a los productores

Uruguay, con base en datos del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), al inicio de la década de 1990 tuvo 26 millones de ovinos.
GANADERÍA

¿Uruguay se queda sin ovejas? Para la Federación Rural "no hay más tiempo para la reflexión"

"En una industria frigorífica que genera anualmente casi 3.000 millones de dólares de ingresos al país y que representa alrededor de 5 puntos del PBI, resulta intolerable e inaceptable que existan trabajadoras y trabajadores en situación de vulnerabilidad", es uno de los conceptos incluidos en un comunicado que se puede ver completo más adelante.

Cardozo: "Hay más de 1.500 personas en una situación compleja"

Martín Cardozo, presidente de la Foica, detalló a El Observador que hay cientos de trabajadores de diferentes empresas con frigoríficos que no están accediendo a una extensión en el beneficio del seguro por desempleo, lo que sucede con las plantillas de Lorsinal en Montevideo, Casablanca en Paysandú, Frigorífico Rosario en Colonia y Somicar en Salto.

"Hay más de 1.500 personas en una situación compleja, se vienen fechas complicadas, se viene fin de año con la gente sin un mango ni cobertura médica, con trabajadores pasando hambre, porque es lo que te plantean, hay gente en tratamiento oncológico que debe trasladarse y pasar a la salud pública con todo lo que eso implica, hay hijos de trabajadores con enfermedades preexistenes sin cobertura", detalló.

Cardozo puntualizó que en todas estas últimas semanas hubo intensas gestiones, previo a decretar ayer el paro de 24 horas como medida inicial en adelante, con éxitos y fracasos, porque fueron atendidos en el Parlamento y también en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), pero en la intención de que el tema sea abordado en un ámbito interministerial no prosperó la participación del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), ni la del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Tampoco fue exitosa la gestión para ser recibidos por el presidente Yamandú Orsi, añadió.

"Las primeras responsables de esto son las empresas, no podemos dejar de lado ese foco, pero aspiramos a que un gobierno progresista que debe ser el paraguas de los más desprotegidos brinde señales firmes y busque una solución, al menos a corto plazo", expresó.

FOICA COMUNICA 22 9
Temas:

FOICA frigoríficos Trabajadores Industria frigorífica

Seguí leyendo

Las más leídas

Jeremía Recoba, Matías Medina y Gonzalo Porras
URUGUAYOS

El reencuentro de Jeremía Recoba con un ex Nacional que fue compañero de su padre y junto a uno de los hijos del Cacique Medina

queso
SALUD

Prohíben marcas de queso rallado que tienen niveles de almidón hasta diez veces más altos que lo permitido: la lista completa

Sergio Puglia
REDES

Después de ser internado de urgencia, Sergio Puglia reapareció en sus redes y presentó a un nuevo integrante de la familia

Rentistas
SEGUNDA DIVISIÓN PROFESIONAL

Tabla de posiciones de la Segunda División Profesional: Albion perdió y postergó su ascenso; Rampla Juniors y Artigas siguen en zona de descenso

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos