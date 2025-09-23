Foica denunció cuántos trabajadores de frigoríficos están sin ingresos y anunció un paro de 24 horas

La Federación Obrera de la Industria de la Carne y Afines (FOICA) decidió realizar un paro general de 24 horas , programado para el jueves 2 de octubre , con una concentración de trabajadores del sector en la Plaza Independencia, frente a la Torre Ejecutiva, a partir de la hora 10 de esa jornada .

Según se explicó, el paro de 24 horas, a nivel nacional, es una medida que "responde a la necesidad de poner en conocimiento la compleja situación que están atravesando cientos de familias de nuestra industria en todo el país ".

El sindicato señaló, entre otras consideraciones, que "los trabajadores y trabajadoras que carecen de seguro de paro enfrentan graves consecuencias económicas y sociales que impactan directamente en sus hogares y en las comunidades donde residen" .

"En una industria frigorífica que genera anualmente casi 3.000 millones de dólares de ingresos al país y que representa alrededor de 5 puntos del PBI, resulta intolerable e inaceptable que existan trabajadoras y trabajadores en situación de vulnerabilidad ", es uno de los conceptos incluidos en un comunicado que se puede ver completo más adelante.

Cardozo: "Hay más de 1.500 personas en una situación compleja"

Martín Cardozo, presidente de la Foica, detalló a El Observador que hay cientos de trabajadores de diferentes empresas con frigoríficos que no están accediendo a una extensión en el beneficio del seguro por desempleo, lo que sucede con las plantillas de Lorsinal en Montevideo, Casablanca en Paysandú, Frigorífico Rosario en Colonia y Somicar en Salto.

"Hay más de 1.500 personas en una situación compleja, se vienen fechas complicadas, se viene fin de año con la gente sin un mango ni cobertura médica, con trabajadores pasando hambre, porque es lo que te plantean, hay gente en tratamiento oncológico que debe trasladarse y pasar a la salud pública con todo lo que eso implica, hay hijos de trabajadores con enfermedades preexistenes sin cobertura", detalló.

Cardozo puntualizó que en todas estas últimas semanas hubo intensas gestiones, previo a decretar ayer el paro de 24 horas como medida inicial en adelante, con éxitos y fracasos, porque fueron atendidos en el Parlamento y también en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), pero en la intención de que el tema sea abordado en un ámbito interministerial no prosperó la participación del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), ni la del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Tampoco fue exitosa la gestión para ser recibidos por el presidente Yamandú Orsi, añadió.

"Las primeras responsables de esto son las empresas, no podemos dejar de lado ese foco, pero aspiramos a que un gobierno progresista que debe ser el paraguas de los más desprotegidos brinde señales firmes y busque una solución, al menos a corto plazo", expresó.