Formidable empuje de la soja en los ingresos por exportaciones uruguayas

Considerando los bienes de exportación de Uruguay que más ingresos generan, el trío de avanzada que lidera la carne bovina y complementan celulosa y soja tiene nuevos datos , con base eso en el informe mensual de agosto sobre comercio exterior, elaborado por los profesionales de Uruguay XXI .

En lo que va de 2025, con relación al mismo período de 2024, crecieron de forma relevante los ingresos por carne bovina y soja, existiendo una caída en el caso de la celulosa .

Entre los tres rubros explican el 47% del total de los ingresos que alcanzaron en lo que va del año los US$ 9.000 millones: un 19% corresponde a la participación de la carne de bovinos, un 17% a la celulosa y un 11% a la soja.

El contexto

En todo 2024 se exportaron carnes vacunas por US$ 2.026 millones, por lo cual se sostenerse el ritmo desarrollado en 2025 es probable a fin de año se supere ese registro e incluso se concrete un récord.

El podio en 2024 fue el siguiente: celulosa primero con US$ 2.545 millones, carne vacuna segunda con US$ 2.026 millones y en tercer lugar soja con US$ 1.119 millones.

¿Qué pasa en el resto del top ten?

Productos lácteos, US$ 571 millones, 13% y 6%.

Concentrado de bebidas, US$ 509 millones, -5% y 6%.

Arroz, US$ 385 millones, 5% y 4%.

Subproductos cárnicos, US$ 308 millones, 4% y 3%.

Vehículos, US$ 297 millones, -3% y 3%.

Madera y productos de madera, US$ 284 millones, -4% y 3

Ganado en pie, US$ 245, 35% y 3%.

Nota: ingresos acumulados en ocho meses de 2025, variación (%) comparando con 2024 y participación (%) en los ingresos totales.

El podio en agosto: soja arriba del todo

En lo que pasó en agosto de 2025 el podio tiene cambios: por la soja –que lideró en el mes– ingresaron US$ 288 millones, por carne bovina US$ 243 y por celulosa US$ 225 millones.

En el octavo mes del año, comparando con agosto de 2024, en soja la facturación por lo exportado creció 116%, la de carne bovina aumentó 31% y la de celulosa descendió 29%.

Finalmente, observando la incidencia de cada rubro en el total de los ingresos mensuales por exportaciones de bienes, la sojaa explica el 22%, la carne vacuna el 18% y la celulosa el 17% (entre los tres significan el 47%).

China, Brasil y la UE los mercados top

China, con US$ 2.336 millones acumulados en el lapso enero-agosto y una participación del 26% en el total (US$ 9.000 millones) lideró entre los destinos generadores de divisas, con un crecimiento de 7%.

Le sigue Brasil, con US$ 1.392 millones, una participación de 15% y una baja de 9%.

En tercer lugar aparece la Unión Europea, con US$ 1.256 millones, 14% de participación y un monto 4% mayor.

El cuarto sitio lo ocupa Estados Unidos, con US$ 1.003 millones, 11% de participación y un crecimiento de 30%.

En quinto lugar está Argentina, con US$ 353 millones, 4% de participación y un ascenso de 12%.

El contexto que observó Uruguay XXI