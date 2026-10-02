Plan Veredas: la IM invertirá US$ 38,5 millones y los vecinos podrán financiar los arreglos hasta en 10 años

La Intendencia de Montevideo (IM) puso en marcha el Plan Veredas , un programa que prevé una inversión de US$ 38,5 millones para construir, reparar y mejorar veredas en distintos puntos de la capital durante los próximos años.

El plan apunta a mejorar la circulación peatonal y contempla actuaciones en asentamientos, avenidas y barrios consolidados , con intervenciones que incluyen desde la construcción de veredas donde actualmente no existen hasta reparaciones y nuevas rampas de accesibilidad.

La selección de los lugares fue realizada por la Intendencia junto con los municipios y la Junta Departamental, priorizando las zonas que presentan mayores necesidades.

"Acto de masas" en Parque Batlle y el primer "Premio Pepe Mujica": el homenaje a Lula en Montevideo en el que trabaja el Frente Amplio

Contribución inmobiliaria en Montevideo: habilitaron el pago en 12 cuotas, cómo anotarse y qué cambia en 2027

“El objetivo es mejorar las veredas de Montevideo, pensando, sobre todo, en tender a una ciudad más caminable, más accesible, más segura, más inclusiva, facilitando el desplazamiento cotidiano de todas las personas”, explicó el director de Espacios Públicos de la IM, Marcelo Roux .

Las tres líneas del Plan Veredas

De los US$ 38,5 millones previstos, aproximadamente US$ 15 millones serán destinados a obras en torno a asentamientos, US$ 14 millones a avenidas y sus derivaciones y US$ 9,5 millones a intervenciones en barrios.

En el caso de los asentamientos, se priorizaron Casabó, Santa Catalina y Tres Ombúes, en el Municipio A; Casavalle y Marconi, en el Municipio D; Malvín Norte y su entorno, en el Municipio E; la zona del Hipódromo y Piedras Blancas, en el Municipio F; y Torre 8, Garín y Maldonado, en el Municipio G.

El objetivo en estas zonas es mejorar la conexión a pie con avenidas, paradas de transporte público y otros servicios.

La segunda línea estará concentrada en avenidas y sus derivaciones. Las vías priorizadas son Luis Batlle Berres, Carlos María Ramírez, General Flores, Instrucciones, Aparicio Saravia, Camino Carrasco, Mataojo y César Mayo Gutiérrez.

Las obras no se realizarán necesariamente a lo largo de toda la extensión de esas vías, sino en los puntos considerados más problemáticos.

“No comprende las avenidas en toda su extensión, sino en sectores donde se necesita mayor atención en materia de caminabilidad”, explicó Roux.

En varios de esos lugares se construirán veredas nuevas, principalmente de hormigón, debido a que actualmente no existe infraestructura para los peatones.

Las primeras obras en los barrios

La tercera línea del programa estará destinada a reparar y mantener veredas que ya existen en barrios consolidados.

Las primeras intervenciones comenzarán entre octubre y noviembre en calle Grecia y Ángel Salvo, en el Municipio A, y en un sector de calle Minas, en el Municipio B.

Antes de comenzar las obras, la Intendencia realizará un relevamiento del estado de las veredas y comunicará a los vecinos cuáles serán las intervenciones.

Una vez notificados, los propietarios tendrán 10 días para presentarse en el Centro Comunal correspondiente si deciden realizar la reparación por su cuenta. Si transcurre ese plazo, la Intendencia quedará habilitada para ejecutar los trabajos.

El costo de esas reparaciones podrá financiarse hasta en 10 años. “Va a haber para cada barrio y para cada cuadra una comunicación puerta a puerta, donde la persona va a tener un teléfono y un sitio web donde dirigirse, y podrá ver su padrón, su vereda y cuánto le va a salir el arreglo de su vereda”, indicó Roux.

¿Qué obras serán subsidiadas totalmente?

En los lugares donde actualmente no existen veredas, entre ellos sectores de las avenidas seleccionadas y entornos de asentamientos, las obras tendrán un subsidio del 100%.

En cambio, en los barrios donde ya existe infraestructura peatonal, el programa estará enfocado en su reparación y mantenimiento, con el mecanismo de cobro y financiación previsto por la Intendencia.

Además de las veredas, el plan contempla la incorporación de rampas y otras mejoras de accesibilidad, así como la generación de recorridos que permitan conectar centros educativos, de salud y culturales con paradas de ómnibus y otros puntos de la ciudad.

La ejecución comienza en esta etapa y, para el programa específico de barrios, están previstas intervenciones durante 2027, 2028 y 2029.

“Los lugares fueron definidos a partir de una priorización que hizo la Intendencia, los municipios y la Junta Departamental, atendiendo a algunos de los lugares que están en peores condiciones”, sostuvo Roux.