OSE | Las interrupciones de servicio de agua potable programadas hoy viernes 2 de octubre

Obras Sanitarias del Estado (OSE) publicó el cronograma de interrupciones de servicio de agua potable programadas para este viernes 2 de octubre.
Las intervenciones afectarán áreas y perímetros específicos de Minas, Bella Unión, San José de Mayo, Salto, Vergara, Montevideo y Treinta y Tres.
Interrupciones de servicio de agua potable programadas para hoy viernes 2 de octubre
CARMELO: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: calle Irastorza desde Av. Paraguay hasta ruta 21
- Desde: 05/10/2026 - 08:30 - Hasta: 05/10/2026 - 10:30
- Motivo: trabajos de mejora en la red de distribución. Empalme de nuevo fraccionamiento
SAN JOSE: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: al Norte por via ferrea , al sur por Jose Ellauri, al Oeste por Ruta 3 y al Este por Arroyo Mallada
- Desde: 02/10/2026 - 10:00 - Hasta: 02/10/2026 - 12:00
- Motivo: trabajos de mejora en la red de distribución.
POBLADO EL ORO: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: poblado el Oro
- Desde: 02/10/2026 - 08:30 - Hasta: 02/10/2026 - 11:00
- Motivo: trabajos de mantenimiento en depósito de distribución
VERGARA: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: Barrios MEVIR, planes 3 y 4
- Desde: 02/10/2026 - 08:00 - Hasta: 02/10/2026 - 10:00
- Motivo: trabajos de mejora en la red de distribución.
SAN JOSE: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: sector DMC 1 delimitado al norte por Ruta 3, al sur por Manuel de Rodriguez/Ciseron Marin, al oeste por Della Hanty y al Este por Haiti
- Desde: 02/10/2026 - 08:00 - Hasta: 02/10/2026 - 10:00
- Motivo: trabajos de mejora en la red de distribución.
MINAS: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: Barrio Estación, Ignacio Larrea Y Monasterolo-Barrio Jardín Planta Petar-Viviendas AFE- Gral. Flores. O. Núñez desde Larrea a Ugolini, por Monasterolo desde Larrea a Sarandí Martorell, O. Núñez desde Larrea hasta Ugolini.
- Desde: 02/10/2026 - 08:00 - Hasta: 02/10/2026 - 12:00
- Motivo: trabajos de mejora en la red de distribución
BELLA UNION: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: Calle Martín Dermit hasta calle Asencio y calles Gral Rivera hasta Aparicio Saravia
- Desde: 02/10/2026 - 08:00 - Hasta: 02/10/2026 - 14:00
- Motivo: trabajos de mejora en la red de distribución.
BARRIO ARTIGAS: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: Barrio Nuevo Uruguay
- Desde: 02/10/2026 - 07:30 - Hasta: 02/10/2026 - 12:30
- Motivo: trabajos de mejora en la red de distribución.