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OSE | Las interrupciones de servicio de agua potable programadas hoy viernes 2 de octubre

Las intervenciones afectarán áreas y perímetros específicos de Minas, Bella Unión, San José de Mayo, Salto, Vergara, Montevideo y Treinta y Tres.

2 de octubre de 2026 7:28 hs
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OSE 

Las intervenciones afectarán áreas y perímetros específicos de Minas, Bella Unión, San José de Mayo, Salto, Vergara, Montevideo y Treinta y Tres.

Interrupciones de servicio de agua potable programadas para hoy viernes 2 de octubre

CARMELO: afectación del normal suministro de agua potable

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OSE | Las interrupciones de servicio de agua potable programadas hoy miércoles 30 de setiembre

  • Zona afectada: calle Irastorza desde Av. Paraguay hasta ruta 21
  • Desde: 05/10/2026 - 08:30 - Hasta: 05/10/2026 - 10:30
  • Motivo: trabajos de mejora en la red de distribución. Empalme de nuevo fraccionamiento

SAN JOSE: afectación del normal suministro de agua potable

  • Zona afectada: al Norte por via ferrea , al sur por Jose Ellauri, al Oeste por Ruta 3 y al Este por Arroyo Mallada
  • Desde: 02/10/2026 - 10:00 - Hasta: 02/10/2026 - 12:00
  • Motivo: trabajos de mejora en la red de distribución.

POBLADO EL ORO: afectación del normal suministro de agua potable

  • Zona afectada: poblado el Oro
  • Desde: 02/10/2026 - 08:30 - Hasta: 02/10/2026 - 11:00
  • Motivo: trabajos de mantenimiento en depósito de distribución

VERGARA: afectación del normal suministro de agua potable

  • Zona afectada: Barrios MEVIR, planes 3 y 4
  • Desde: 02/10/2026 - 08:00 - Hasta: 02/10/2026 - 10:00
  • Motivo: trabajos de mejora en la red de distribución.

SAN JOSE: afectación del normal suministro de agua potable

  • Zona afectada: sector DMC 1 delimitado al norte por Ruta 3, al sur por Manuel de Rodriguez/Ciseron Marin, al oeste por Della Hanty y al Este por Haiti
  • Desde: 02/10/2026 - 08:00 - Hasta: 02/10/2026 - 10:00
  • Motivo: trabajos de mejora en la red de distribución.

MINAS: afectación del normal suministro de agua potable

  • Zona afectada: Barrio Estación, Ignacio Larrea Y Monasterolo-Barrio Jardín Planta Petar-Viviendas AFE- Gral. Flores. O. Núñez desde Larrea a Ugolini, por Monasterolo desde Larrea a Sarandí Martorell, O. Núñez desde Larrea hasta Ugolini.
  • Desde: 02/10/2026 - 08:00 - Hasta: 02/10/2026 - 12:00
  • Motivo: trabajos de mejora en la red de distribución

BELLA UNION: afectación del normal suministro de agua potable

  • Zona afectada: Calle Martín Dermit hasta calle Asencio y calles Gral Rivera hasta Aparicio Saravia
  • Desde: 02/10/2026 - 08:00 - Hasta: 02/10/2026 - 14:00
  • Motivo: trabajos de mejora en la red de distribución.

BARRIO ARTIGAS: afectación del normal suministro de agua potable

  • Zona afectada: Barrio Nuevo Uruguay
  • Desde: 02/10/2026 - 07:30 - Hasta: 02/10/2026 - 12:30
  • Motivo: trabajos de mejora en la red de distribución.

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