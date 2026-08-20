Inumet actualizó la alerta amarilla por lluvias abundantes y amplió las zonas afectadas: mirá las localidades

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) actualizó este jueves su alerta amarilla y amplió considerablemente las zonas afectadas .

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

La nueva advertencia comenzó a regir a las 09:00 y será actualizada a las 12:00 . La probabilidad de ocurrencia del fenómeno es superior al 75%.

Según informó Inumet, las zonas bajo alerta serán afectadas por precipitaciones abundantes, con acumulados de entre 40 y 60 milímetros , aunque esos registros pueden ser superados de manera puntual.

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este miércoles 19 de agosto

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este jueves 20 de agosto

Las precipitaciones, además, podrán estar acompañadas por tormentas aisladas .

La actualización supone una importante ampliación territorial respecto a la advertencia que regía desde las 06:00, que comprendía todo Rivera y localidades de Cerro Largo, Tacuarembó y Treinta y Tres.

La nueva alerta alcanza localidades de Cerro Largo, Durazno, Florida, Lavalleja, Maldonado, Paysandú, Río Negro, Rocha, Salto y Tacuarembó, además de todo el departamento de Treinta y Tres.

Advertencia amarilla por Persistencia de lluvias abundantes

Se actualizará a las 12:00 o ante cambios significativos



Más info: https://t.co/OSe5iumF26 pic.twitter.com/vmNfrmhIGD — Instituto Uruguayo de Meteorología (@Inumet_) August 20, 2026

¿Qué localidades están bajo alerta amarilla?

Cerro Largo: Arachania, Arbolito, Arévalo, Barrio Hipódromo, Barrio La Vinchuca, Barrio López Benítez, Bañado de Medina, Cerro de las Cuentas, Esperanza, Fraile Muerto, Getulio Vargas, La Pedrera, Lago Merín, Las Cañas, Melo, Plácido Rosas, Poblado Uruguay, Quebracho, Ramón Trigo, Río Branco, Toledo, Tres Islas y Tupambaé.

Durazno: Aguas Buenas, Baygorria, Blanquillo, Carlos Reyles, Carmen, Centenario, La Paloma, Las Palmas, Ombúes de Oribe, Pueblo de Álvarez, Rossell y Rius, San Jorge y Sarandí del Yí.

Florida: Alejandro Gallinal, Capilla del Sauce, Cerro Chato y Nico Pérez.

Lavalleja: 19 de Junio, Aramendía, Colón, Illescas, José Batlle y Ordóñez, José Pedro Varela, Mariscala, Pirarajá, Polanco Norte, Polanco Sur y Zapicán.

Maldonado: Aiguá y Los Talas.

Paysandú: Beisso, Cerro Chato, Chacras de Paysandú, Chapicuy, Colonia Nuevo Paysandú, Constancia, Esperanza, Gallinal, Guayabos, Guichón, Lorenzo Geyres, Merinos, Orgoroso, Paysandú, Piedras Coloradas, Porvenir, Quebracho y Termas de Guaviyú.

Río Negro: Algorta, General Borges, Grecco, Menafra, Paso de los Mellizos, Sarandí de Navarro y Villa María.

Rocha: 18 de Julio, 19 de Abril, Aguas Dulces, Arachania, Barra de Valizas, Barra del Chuy, Barrio Pereira, Barrio Torres, Cabo Polonio, Capacho, Castillos, Cebollatí, Chuy, La Coronilla, La Esmeralda, La Pedrera, Lascano, Palmares de Castillos, Palmares de la Coronilla, Puente Valizas, Puimayén, Punta del Diablo, Rocha, San Luis al Medio y Velázquez.

Salto: Campo de Todos, Colonia 18 de Julio, Salto y Termas del Daymán.

Tacuarembó: Achar, Caraguatá, Cerro Chato, Clara, Cuchilla de Peralta, Curtina, Paso de los Toros, Piedra Sola, Rincón del Bonete y San Gregorio de Polanco.

Treinta y Tres: todo el departamento.

Aviso especial de Inumet por lluvias copiosas y fuertes vientos hasta el viernes

La alerta amarilla se da en el marco del aviso especial a la población que Inumet actualizó este miércoles por precipitaciones copiosas, tormentas puntualmente fuertes y vientos fuertes y persistentes.

El organismo había previsto que desde la tarde del miércoles y hasta la tarde de este jueves se registrarían precipitaciones y tormentas puntualmente fuertes, con la mayor afectación en las zonas norte, centro y este del país.

Actualización del #AvisoALaPoblación por precipitaciones copiosas y tormentas puntualmente fuertes. pic.twitter.com/3zUjlV0B6k — Instituto Uruguayo de Meteorología (@Inumet_) August 19, 2026

Según el aviso, las precipitaciones más significativas se ubicarían entre los 40 y los 80 milímetros, aunque esos acumulados podrían ser superados durante el transcurso del evento.

Además, desde la tarde de este jueves 20 y hasta la tarde del viernes se espera un aumento en el gradiente de presión debido a la formación de una depresión sobre el territorio nacional, que provocará vientos fuertes y persistentes del sector sur.

"Los valores de vientos persistentes esperados se ubican entre los 40-60 km/h con rachas entre 60-80 km/h", señaló Inumet.

Los fuertes vientos afectarán inicialmente al litoral oeste y luego se desplazarán hacia el este, alcanzando especialmente a las zonas costeras.