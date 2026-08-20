Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este viernes 21 de agosto

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) prevé para este viernes 21 de agosto una jornada fría, con bajas sensaciones térmicas y fuertes vientos en distintas zonas de Uruguay .

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En Montevideo y el área metropolitana , la temperatura mínima será de 6 °C y la máxima alcanzará los 10 °C .

Durante la mañana se espera cielo nuboso y bajas sensaciones térmicas, con vientos del suroeste y sur de entre 20 y 40 km/h y rachas de hasta 60 km/h .

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Para la tarde y la noche, Inumet pronostica cielo algo nuboso y nuboso, y persistirán las bajas sensaciones térmicas. Los vientos soplarán del suroeste entre 10 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h , aunque irán amainando con el correr de las horas.

Lluvias y rachas que pueden superar los 60 km/h en el este

En el este del país se espera cielo nuboso con períodos de cubierto durante la mañana, además de precipitaciones y bajas sensaciones térmicas.

El viento soplará del suroeste entre 20 y 40 km/h, con rachas de entre 50 y 60 km/h que ocasionalmente podrán ser superiores en las zonas costeras.

Durante la tarde y la noche mejorarán las condiciones, con cielo algo nuboso y nuboso. Los vientos del suroeste y sur continuarán entre 20 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h y tendencia a amainar.

Cómo estará el tiempo en el oeste

Para el oeste, Inumet prevé una temperatura mínima de 6 °C y una máxima de 12 °C.

La mañana estará algo nubosa y nubosa, con bajas sensaciones térmicas. Los vientos del suroeste y sur alcanzarán entre 20 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h.

En la tarde y la noche se mantendrá el cielo algo nuboso y nuboso, con presencia de neblinas y bajas sensaciones térmicas.

El viento soplará del sur entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h, y luego disminuirá hasta quedar variable entre 0 y 10 km/h.

El pronóstico para el norte del país

En el norte, la mañana tendrá cielo algo nuboso y nuboso, con períodos de cubierto, además de neblinas y bancos de niebla.

Los vientos rotarán del noroeste al sector sur y tendrán velocidades de entre 10 y 30 km/h.

Durante la tarde y la noche se espera cielo algo nuboso y nuboso, con vientos del sur al sureste de entre 10 y 30 km/h.