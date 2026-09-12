Gobierno autorizó nueva subasta para darle "potencialidad al 5G": podrán participar las telefónicas, los cables que dan internet y Dedicado

El gobierno de Yamandú Orsi subastará a la brevedad tres bandas del espectro radioeléctrico con el objetivo de darle “toda su potencialidad” al despliegue de la tecnología 5G .

La decisión había sido adelantada por la ministra Fernanda Cardona y quedó confirmada esta semana con la publicación de un decreto que autoriza procedimientos competitivos para un bloque (4+4) en la banda de 900 MHz , otro en la de 1700/2100 MHz (5+5) y diez en la de 26 GHz .

La Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (Ursec) deberá elaborar en los próximos dos meses el pliego de condiciones que regirá el llamado aunque ya en el decreto el Poder Ejecutivo le instruye el grado de apertura que habrá. Podrán participar quienes tengan “licencias clase A, B o C y un mínimo de cinco años de experiencia en la prestación de servicios de telecomunicaciones en Uruguay”.

En la práctica, esto significa que las autorizadas a pujar serán las telefónicas Antel, Claro y Tigo, pero también Dedicado y los cables que recientemente fueron autorizados a ofrecer internet , de acuerdo con las consultas técnicas realizadas por El Observador.

La concesión será de 20 años para quien resulte adjudicatario en la banda de 900 MHz y de 25 para las de 1700/2100 MHz y 26 GHz. En la primera y segunda banda, el precio mínimo de oferta estará en US$ 7,5 millones; en la tercera descenderá a US$ 1,86 millones y cada participante podrá obtener como máximo cinco bloques.

Como es de uso, la subasta reservará derechos de preferencia para Antel, que no podrá pujar sino que pagará al valor promedio. Este mecanismo busca evitar que se produzca una “distorsión de las ofertas” dado que Antel tiene una potencial ventaja porque es una empresa pública y el Estado es el receptor de lo recaudado.

Si bien las empresas podrán participar, el decreto aclara en su artículo 4° que para utilizar el espectro asignado deberán “acreditar previamente” la titularidad de una licencia clase A. Depende de quien gane, algunos deberán solicitarla.

Dedicado y las diferencias con la subasta de 2023

La posibilidad de que Dedicado participe en la subasta venía siendo seguida con atención por interesados en telecomunicaciones y dirigentes de la oposición, ya que la empresa de los hermanos Vargas intentó dar el salto desde la venta de internet al negocio de la telefonía móvil cuando el gobierno de Luis Lacalle Pou licitó la banda de 3.5 GHz para el desarrollo del 5G.

En ese entonces, el Poder Ejecutivo le impidió participar ya que estableció como exigencia que tuvieran licencias de IMT –operadores de telecomunicaciones móviles–, algo que Dedicado no tiene porque sus autorizaciones establecen específicamente que brinda internet de un punto fijo a otro.

Desde la oposición, con Alejandro Sánchez a la cabeza, el Frente Amplio cuestionó la decisión señalando que se dejaba afuera a una “empresa nacional” pero sí podía participar una “empresa transnacional” sin licencia de IMT siempre y cuando acreditara experiencia de dos años en el rubro de las telecomunicaciones móviles en al menos otros dos países.

Para Sánchez, esos requisitos “cerraban” la subasta y por la vía de los hechos –ya que ninguna de las compañías internacionales había adquirido los pliegos– se limitaba la participación a Claro y Movistar, los únicos dos privados en el negocio de la telefonía móvil en competencia con Antel.

El hoy secretario de la Presidencia protagonizó con el oficialismo de la época un cruce en que los blancos –incluido el entonces ministro de Industria, Omar Paganini– acusaron al MPP de estar siendo un portavoz de Dedicado, dada la cercanía de Eduardo y Arturo Vargas con José Mujica.

Ante las acusaciones de Paganini de que Dedicado le estaba pasando información, Sánchez defendió que se había reunido con “todas las empresas”, incluidas Claro y Movistar (hoy Tigo).

Las tres telefónicas terminaron adquiriendo sus segmentos por unos US$ 28 millones cada uno, sin más competencia y sin excederse demasiado del monto base establecido para la subasta.

Fuentes de Industria habían transmitido previamente a El Observador que su intención –en esta subasta– era llevar a la práctica la posición que habían sostenido desde la oposición.

La importancia de las bandas

Las tres bandas subastadas desempeñan funciones complementarias en la infraestructura de red según sus características de alcance y capacidad de transferencia de datos.

La banda de 900 MHz destaca por su amplio alcance geográfico y elevada penetración en estructuras físicas, lo que la hace idónea para garantizar la conectividad en carreteras, zonas rurales y el interior de edificios.

La banda de 1700/2100 MHz (AWS) proporciona un equilibrio entre cobertura y ancho de banda, sirviendo como el pilar fundamental para sostener el tráfico diario e intensivo de datos móviles en entornos urbanos.

Por último, la banda de 26 GHz ofrece velocidades de transmisión extremadamente altas con niveles mínimos de latencia a corta distancia, estando destinada a abastecer puntos con concentraciones masivas de dispositivos o requerimientos industriales específicos, tales como estadios, complejos comerciales, puertos e instalaciones automatizadas.