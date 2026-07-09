Tecnología 5G, césped sintético y cine integrado: así es el nuevo estadio que asoma en América Latina

El Club Sport Herediano avanza con la reconstrucción del estadio Eladio Rosabal Cordero , un proyecto que busca convertir al histórico recinto de Costa Rica en uno de los más modernos de Latinoamérica .

La obra contempla una renovación integral de la infraestructura, nuevos espacios comerciales, conectividad de última generación y un campo de juego con césped sintético certificado para competencias internacionales. La reapertura está prevista para el segundo semestre de 2026.

El nuevo estadio no solo será la casa del Herediano . También apunta a transformarse en un complejo multipropósito con servicios para los aficionados y capacidad para albergar distintos tipos de eventos.

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El proyecto elevará la capacidad del estadio a cerca de 12.000 espectadores y contará con cuatro tribunas totalmente techadas. Además, incorporará palcos, zonas VIP, vestuarios renovados, nuevos accesos, iluminación LED y pantallas de alta definición.

Uno de los aspectos más destacados será la instalación de césped sintético de última generación, homologado por la FIFA, pensado para soportar una mayor cantidad de partidos y actividades durante todo el año.

El presidente del Club Sport Herediano, Jafet Soto, sostuvo que el objetivo es dotar a la institución de un estadio moderno, con estándares internacionales y preparado para responder a las necesidades del fútbol actual.

El recinto también incorporará conectividad 5G para mejorar la experiencia de los espectadores y facilitar la operación tecnológica durante los eventos. A esto se sumarán restaurantes, cafeterías, locales comerciales, una dulcería e incluso un cine, como parte del desarrollo inmobiliario que acompañará al estadio. El complejo incluirá además oficinas administrativas y espacios destinados a actividades recreativas y comerciales.

"El proyecto fue concebido para que el estadio tenga actividad durante toda la semana y no únicamente los días de partido, con una propuesta que combine deporte, gastronomía y entretenimiento", remarcó Soto.

La reconstrucción del Eladio Rosabal Cordero comenzó en 2020 y se ejecutó por etapas para permitir el avance de las obras. Cuando finalice, presentará una imagen completamente diferente a la del histórico recinto inaugurado en 1949.