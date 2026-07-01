INIA abrió un llamado a proyectos de terceros y el monto para asignarles apoyos es US$ 3,7 millones

Considerando un monto total disponible de hasta US$ 3.700.000 , el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) abrió la convocatoria 2026 del Fondo de Promoción de Tecnologías Agropecuarias (FPTA) , dirigido a financiar proyectos de investigación, desarrollo experimental y transferencia tecnológica de terceros vinculados a temáticas prioritarias para el sector.

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Con base la inversión máxima señalada se estableció como monto de referencia financiable por proyecto un total de US$ 150.000.

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Desde su creación, el FPTA ha financiado la generación de actividades de I+D+i llevadas a cabo por instituciones académicas, organismos públicos y empresas privadas.

Durante el período 2021-2025 se aprobó la ejecución de 70 proyectos por un total de U$S 15,6 millones.

Desde INIA indicaron que el plazo para presentar perfiles de proyecto se extenderá hasta el jueves 13 de agosto de 2026 a la hora 14.

Las bases y condiciones y las instrucciones para hacerlo están indicadas en el sitio inia.uy/llamados.

Las instituciones proponentes podrán ser nacionales o internacionales de investigación, empresas privadas, equipos técnicos y/o consultoras privadas.

Ejes temáticos priorizados

Los ejes temáticos priorizados en esta oportunidad están vinculados a cadenas como la acuícola, la agroindustrial lechera, la ovina y las agroindustriales, apícolas, avícolas y porcinas; también al desarrollo tecnológico en producción familiar; a la diversificación de productos y valor agregado agroindustrial; y a estudios socioeconómicos agropecuarios y evidencia para las políticas públicas.

Otros ejes incluidos son la producción sostenible, ambiente y cambio climático; la promoción de conocimiento científico agropecuario; y la salud animal, bioseguridad e inocuidad alimentaria.

La lista se completa con los ejes de transformación digital en el sector agropecuario; sistemas de riego y calidad de agua; y la transferencia de tecnología.

La definición de estos temas no solo se basó en las prioridades de la agenda institucional de investigación, desarrollo e innovación del INIA, sino que también estuvo a cargo del Consejo Coordinador de Tecnología Agropecuaria, reactivado recientemente.

Este grupo está conformado por los ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca; de Educación y Cultura, y de Industria y Energía; por las facultades de Agronomía y de Veterinaria de la Universidad de la República; y por un representante de la Agrupación Universitaria.

Consultas adicionales

Las personas interesadas podrán contactarse a la casilla de correo [email protected], al número telefónico 2605 6021 internos 7163 o 3333, o al número de WhatsApp 098 337 918.