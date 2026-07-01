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INIA abrió un llamado a proyectos de terceros y el monto para asignarles apoyos es US$ 3,7 millones

La convocatoria del Fondo de Promoción de Tecnologías Agropecuarias del INIA considera US$ 150 mil como monto de referencia financiable por proyecto

1 de julio de 2026 13:22 hs
INIA activó un nuevo llamado que tiene por objetivo financiar proyectos de terceros.

INIA activó un nuevo llamado que tiene por objetivo financiar proyectos de terceros.

Considerando un monto total disponible de hasta US$ 3.700.000, el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) abrió la convocatoria 2026 del Fondo de Promoción de Tecnologías Agropecuarias (FPTA), dirigido a financiar proyectos de investigación, desarrollo experimental y transferencia tecnológica de terceros vinculados a temáticas prioritarias para el sector.

La inversión

Con base la inversión máxima señalada se estableció como monto de referencia financiable por proyecto un total de US$ 150.000.

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Proyectos del FPTA del INIA

Desde su creación, el FPTA ha financiado la generación de actividades de I+D+i llevadas a cabo por instituciones académicas, organismos públicos y empresas privadas.

Durante el período 2021-2025 se aprobó la ejecución de 70 proyectos por un total de U$S 15,6 millones.

Desde INIA indicaron que el plazo para presentar perfiles de proyecto se extenderá hasta el jueves 13 de agosto de 2026 a la hora 14.

Las bases y condiciones y las instrucciones para hacerlo están indicadas en el sitio inia.uy/llamados.

Las instituciones proponentes podrán ser nacionales o internacionales de investigación, empresas privadas, equipos técnicos y/o consultoras privadas.

Ejes temáticos priorizados

Los ejes temáticos priorizados en esta oportunidad están vinculados a cadenas como la acuícola, la agroindustrial lechera, la ovina y las agroindustriales, apícolas, avícolas y porcinas; también al desarrollo tecnológico en producción familiar; a la diversificación de productos y valor agregado agroindustrial; y a estudios socioeconómicos agropecuarios y evidencia para las políticas públicas.

Otros ejes incluidos son la producción sostenible, ambiente y cambio climático; la promoción de conocimiento científico agropecuario; y la salud animal, bioseguridad e inocuidad alimentaria.

La lista se completa con los ejes de transformación digital en el sector agropecuario; sistemas de riego y calidad de agua; y la transferencia de tecnología.

La definición de estos temas no solo se basó en las prioridades de la agenda institucional de investigación, desarrollo e innovación del INIA, sino que también estuvo a cargo del Consejo Coordinador de Tecnología Agropecuaria, reactivado recientemente.

Este grupo está conformado por los ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca; de Educación y Cultura, y de Industria y Energía; por las facultades de Agronomía y de Veterinaria de la Universidad de la República; y por un representante de la Agrupación Universitaria.

Consultas adicionales

Las personas interesadas podrán contactarse a la casilla de correo [email protected], al número telefónico 2605 6021 internos 7163 o 3333, o al número de WhatsApp 098 337 918.

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