Año nuevo: por qué Etiopía celebró el inicio de 2019 en pleno septiembre

Etiopía recibió el viernes el año 2019 , una diferencia que se explica por el sistema utilizado para medir el paso del tiempo en el país africano. Mientras el calendario gregoriano ubica el comienzo de 2026 el 1 de enero, el modelo etíope conserva una numeración propia y establece el cambio de ciclo alternativo al convencional.

La llegada del nuevo período se conoce como Enkutatash y marcó el primer día de Meskerem , denominación que recibe el mes inicial del organigrama local.

La particularidad no se limita al número asignado a cada año. El esquema etíope conserva 13 meses : los primeros 12 tienen 30 jornadas cada uno, mientras que Pagume , el último, suma cinco días y agrega uno más cuando corresponde un año bisiesto.

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El desfase con el calendario gregoriano tiene un origen histórico y religioso. La tradición etíope adoptó una cronología vinculada con antiguos sistemas alejandrinos y coptos, pero mantuvo un cálculo diferente para establecer el nacimiento de Jesucristo .

Esa divergencia produjo una separación de siete u ocho años respecto del cómputo gregoriano. El margen varía a lo largo del año porque ambos modelos utilizan fechas distintas para iniciar sus respectivos ciclos.

Es por esta razón que, durante buena parte de 2026, Etiopía permaneció en 2018. El cambio se produjo al comenzar Meskerem, cuando el calendario local pasó a indicar 2019.

La estructura anual también ayuda a entender por qué el Año Nuevo etíope no ocurre en enero. Los 12 meses regulares completan 360 días y Pagume incorpora las jornadas restantes antes de iniciar un nuevo período.

La elección de septiembre está relacionada además con el ciclo natural de la región. Enkutatash coincide con el final de la temporada de lluvias y el comienzo de una etapa vinculada con la renovación de la vegetación y las actividades agrícolas.

El término Enkutatash suele traducirse como “regalo de joyas” y está asociado con una antigua tradición sobre la reina de Saba.