Jorge Díaz sobre posibilidad de allanamientos nocturnos: "Las soluciones mágicas impulsadas de uno u otro sector no funcionan"

El prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz , se refirió este martes al planteo del Partido Nacional de impulsar un nuevo debate sobre los allanamientos nocturnos , luego de que el presidente del Directorio blanco, Álvaro Delgado , le planteara al presidente Yamandú Orsi convocar a una comisión multipartidaria para acordar un texto que pueda ser sometido nuevamente a plebiscito .

Sobre el tema, Díaz dijo: "Obviamente que podemos debatir todos los temas que se propongan, dependerá del tipo de propuesta que se haga; (...) creo que a esta altura del partido lo que está claro es que cualquier solución que se impulse debería ser por consenso, que las soluciones mágicas impulsadas de uno u otro sector no funcionan ".

Consultado sobre la iniciativa, Díaz dijo que no le "llamó la atención" el planteo y sostuvo que todos los temas pueden ser discutidos en democracia. Sin embargo, cuestionó que la oposición utilice criterios diferentes según el tema en debate.

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" No me llama la atención, obviamente que todos los temas pueden ser debatibles. Lo que sí me llama la atención es que cuando se discuten temas, por ejemplo, como el voto de los ciudadanos que viven en el exterior, o se discuten plebiscitos sobre el tema de los delitos cometidos durante la dictadura, se dice una y otra vez por parte de la oposición: 'eso ya fue discutido, ya fue laudado dos veces', y cuando se trata de los temas que ellos impulsan, aunque existan dos pronunciamientos negativos, siguen insistiendo ", afirmó el prosecretario consignado por VTV.

Díaz también fue consultado sobre si el debate por los allanamientos nocturnos debería vincularse con la designación de un nuevo fiscal de Corte, algo que planteó el senador frenteamplista, Daniel Caggiani. Sobre esto, el prosecretario dijo que prefería "mantenerse al margen", pero que "en una sociedad democrática" todos los temas estaban "encima de la mesa".

"Todos los temas que se plantean, bienvenidos sean, podemos discutirlos, podemos analizarlos con argumentos, sin insultos, sin agravios, porque en última instancia eso es la calidad democrática de un país", agregó.

Sobre caso Cardama y el conflicto en el puerto de Montevideo

Durante la rueda de prensa, Díaz también fue consultado por la rescisión del contrato con el astillero Cardama y la posibilidad de recuperar los 28 millones de euros entregados por el Estado.

"Usted no se olvide que entregamos 28 millones de euros que estamos tratando de recuperar. Y, por otro lado, nos hemos ahorrado en el correr de este año otros 30 millones de euros más. Tenga usted la absoluta certeza que hemos gastado muchísimo menos en el camino de la rescisión de lo que hubiéramos gastado si hubiéramos continuado con el contrato", afirmó el prosecretario.

Díaz también habló sobre el conflicto entre la Terminal Cuenca del Plata (TCP) y el sindicato de trabajadores, y defendió la decisión del gobierno de establecer servicios mínimos: "Lo que el gobierno hizo fue decretar servicios mínimos, que es lo que puede hacer en el marco de las normativas de la OIT (...) Una cosa es la esencialidad, otra cosa son los servicios mínimos, y en última instancia lo que hizo el gobierno fue lo que podía hacer, lo que entendió que correspondía hacer", señaló.

Sobre una eventual demanda de la empresa contra el Estado o el sindicato, Díaz evitó pronunciarse: "La empresa es libre de hacer lo que le parezca y obviamente el gobierno va a actuar como ha actuado siempre, con responsabilidad, con seriedad y tratando de transmitir certidumbre jurídica".