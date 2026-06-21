Una mujer de 39 años se ahogó en Salto: practicaba un deporte acuático previo al incidente

Una mujer de 39 años murió ahogada en el departamento de Salto, confirmaron fuentes de la Jefatura de Policía del departamento a El Observador.

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Según informó el medio local Laguardia, la víctima se encontraba practicando un deporte acuático en la zona del parque del Lago en una tabla de SUP cuando, en cierto momento, cayó del equipo .

Producto de esto y tras no verlas durante varios minutos sobre la superficie, un testigo del lugar se tiró al agua y logró rescatar a la mujer . Tras esto, llamó a la Policía.

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En este contexto, personal policial se dirigió a la zona sobre las 16:51 del sábado y allí encontró a una persona practicándole maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) a la víctima .

Tras esto, personal médico fue hasta la escena y junto a efectivos de Prefectura gestionaron la asistencia de la mujer, quien falleció poco después.

El caso está siendo investigado por la Prefectura de Salto y la Fiscalía departamental de 1.º turno.

De acuerdo a lo informado por el consignado medio, al momento de su caída de la tabla, la mujer no llevaba puesto el chaleco salvavidas correspondiente.