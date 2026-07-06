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Heber pidió al gobierno que declare la esencialidad en el puerto de Montevideo en medio de conflicto entre sindicato y TCP

El sindicato y la empresa Katoen Natie mantienen un conflicto por la negociación de un nuevo convenio colectivo

6 de julio de 2026 17:31 hs
El acuerdo no implica transgresión de leyes, según la Jutep
El acuerdo "no implica transgresión de leyes", según la Jutep Diego Battiste

El senador blanco y exministro de Transporte Luis Alberto Heber pidió al gobierno que declare la esencialidad de los servicios en la Terminal Cuenca del Plata (TCP), en medio del conflicto que mantiene Katoen Natie —la empresa que tiene la concesión mayoritaria del predio— y el sindicato.

Heber calificó de "terrible" la situación en el puerto, donde se han registrado diversos paros convocados por el sindicato que exige una serie de mejoras en las condiciones de trabajo, en el marco de la negociación por un nuevo convenio colectivo.

Los trabajadores han puesto como exigencia que se les asegure 25 jornales mensuales a toda la plantilla (hoy son 13) o el pago de dos partidas mensuales de $ 50 mil por cada trabajador mientras dure la negociación.

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La empresa, por su parte, se ha negado a estos planteos.

En su mensaje, Heber se preguntó hasta cuándo el país seguirá "perdiendo ingresos, salarios y divisas". "Es momento de declarar esta actividad como de servicios esenciales para el país", reclamó.

La declaración de esencialidad ya había sido pedida por el legislador colorado Felipe Schipani el año pasado, durante otro conflicto con el sindicato que provocó una serie de paros. El pedido se hizo en octubre y pocos días después el subsecretario de Trabajo y Seguridad Social, Hugo Barreto, declaró en una entrevista con el programa 5 Sentidos de Canal 5 que, "en principio", no estaba sobre la mesa declarar la esencialidad.

Barreto recordó en ese entonces que el servicio en sí mismo no es esencial, pero que podría interpretarse como tal en caso de un conflicto extendido en el tiempo.

Las partes en conflicto mantienen reuniones en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por ahora sin éxito. Por esta razón, el senador frenteamplista Daniel Caggiani anunció que había solicitado a la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Senadores la comparecencia de representantes del sindicato y de la empresa para "tratar de ayudar encontrar un ámbito de negociación que permita encauzar las diferencias y encontrar un proceso de negociación conjunta".

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