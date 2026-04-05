La chicana de Independiente a Racing tras ganarle el clásico de Avellaneda, con un ex Peñarol como protagonista

Independiente derrotó este sábado por 1-0 a Racing con un solitario gol del paraguayo Gabriel Ávalos, que le permitió al rojo quedarse con el clásico de Avellaneda, en un partido válido por la 13a jornada del Torneo Apertura del fútbol argentino y desde el ganador le hicieron una chicana a su rival de siempre, con el exdelantero que tuvo su pasado en Peñarol y que busca jugar el Mundial 2026 con la selección de Paraguay.

En un duelo disputado en el Estadio Libertadores de América Ricardo Bochini, el local se impuso en un compromiso que incluyó un penal errado por Adrián "Maravilla" Martínez en la primera etapa.

Con este resultado, Independiente trepó a la octava posición del Grupo A y se ilusiona con ingresar en la zona de clasificación a la segunda fase del torneo, mientras que Racing cayó al sexto lugar de la Zona B y resignó un invicto de ocho partidos por torneo local y uno por Copa Argentina.

El jugador europeo con el que Peñarol comparó a Luis Angulo tras sus dos golazos para el triunfo ante Progreso por el Torneo Apertura

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Debutó oficialmente con Jorge Da Silva como entrenador el 9 de agosto de ese año de visitante ante Sportivo Luqueño, de su país, Paraguay, en un 0-0 por Copa Sudamericana.

_die2434.webp Gabriel Ávalos en Peñarol Diego Battiste

Jugó solamente siete partidos oficiales con Peñarol, de los que ganó solo uno, empató cinco y perdió uno, y no anotó goles. El único que convirtió fue en un amistoso en su debut extraoficial, contra Plaza Colonia.

En Independiente, así como anteriormente en Argentinos Juniors, tiene un presente goleador más que interesante que lo lleva a seguir con esperanzas de poder jugar el Mundial 2026 con la selección de Paraguay.

Desde los rojos, subieron un tuit gastando con una broma a su rival, Racing, ya que el '9' rival, Maravilla Martínez, marró un penal por querer picarla.

"Qué bien hizo Independiente en traer un nueve de jerarquía como Ávalos. Era una decisión MUY simple. Hoy el Rojo tiene un nueve de Selección, jerarquía. Jaja mirá si vas a borrar", escribieron desde la institución roja.