Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / NACIONAL

Los convocados de Jorge Bava en Nacional para enfrentar a Liverpool por el Torneo Apertura: se da un regreso muy esperado y están Luis Mejía y Maximiliano Silvera

Los tricolores están prontos para el encuentro ante los negriazules, el que a priori, aparece como muy interesante

19 de abril de 2026 13:45 hs
Maximiliano Gómez celebra el 1-0 de Nacional

Maximiliano Gómez celebra el 1-0 de Nacional

FOTO: GASTÓN BRITOS / FOCOUY

Nacional enfrenta en la noche de este domingo a Liverpool en el Estadio Centenario sobre la hora 19.30 por la fecha 12 del Torneo Apertura y en la que buscará tres puntos determinantes para no perder más pie en el certamen y en lo que ya está siendo la Tabla Anual. Jorge Bava, el técnico, dio a conocer la lista de convocados en la que retorna Camilo Cándido y está Maximiliano Silvera.

Los negriazules vienen de vencer 2-1 a Peñarol el pasado lunes en el Estadio Campeón del Siglo complicando a los dirigidos por Diego Aguirre en el certamen y este domingo esperan repetir al menos, la buena producción futbolística.

Los convocados por Jorge Bava ante Liverpool

Jorge Bava conoce muy bien a Liverpool, club en el que hizo historia al ganar su único Campeonato Uruguayo.

En ese contexto, estudió este compromiso de manera especial.

Wayne Rooney, quien había sido muy crítico con Darwin Núñez, ahora lo elogió y dijo que a Liverpool le falta lo que el uruguayo aportaba

El insólito blooper de Donnarumma que le dio el empate a Arsenal ante Manchester City que se jugaban la punta de la Premier League; mirá el video

Maximiliano Silvera, quien se había manejado en la semana que estaba en duda, fue citado por el técnico, aunque seguramente sea resguardado al banco de suplentes.

Por su parte, se da el regreso de Camilo Cándido, quien estuvo afuera varias semanas por un desgarro.

Aquí los convocados de Nacional:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Nacional/status/2045896958649237748?s=20&partner=&hide_thread=false

Las más leídas

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga de Naciones femenina de Conmebol tras la derrota de Uruguay: la celeste cada vez con menos chances de ir al Mundial

Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Apertura tras el empate de Racing: Peñarol y Deportivo Maldonado se pueden acercar al cervecero

Uruguay 2-3 Chile por el Sudamericano sub 17: tras clasificar al Mundial, la celeste perdió por el quinto puesto

Tragedia en las 24 horas de Nürburgring: murió el piloto Juha Miettinen tras un brutal choque múltiple que involucró siete autos y en la que corrió Max Verstappen

Temas

Nacional Jorge Bava Liverpool Torneo Apertura Camilo Cándido Maximiliano Silvera Luis Mejía

Seguí leyendo

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos