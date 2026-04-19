Los convocados de Jorge Bava en Nacional para enfrentar a Liverpool por el Torneo Apertura: se da un regreso muy esperado y están Luis Mejía y Maximiliano Silvera

Nacional enfrenta en la noche de este domingo a Liverpool en el Estadio Centenario sobre la hora 19.30 por la fecha 12 del Torneo Apertura y en la que buscará tres puntos determinantes para no perder más pie en el certamen y en lo que ya está siendo la Tabla Anual. Jorge Bava, el técnico, dio a conocer la lista de convocados en la que retorna Camilo Cándido y está Maximiliano Silvera.

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Los negriazules vienen de vencer 2-1 a Peñarol el pasado lunes en el Estadio Campeón del Siglo complicando a los dirigidos por Diego Aguirre en el certamen y este domingo esperan repetir al menos, la buena producción futbolística.

Jorge Bava conoce muy bien a Liverpool, club en el que hizo historia al ganar su único Campeonato Uruguayo.

En ese contexto, estudió este compromiso de manera especial.

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Maximiliano Silvera, quien se había manejado en la semana que estaba en duda, fue citado por el técnico, aunque seguramente sea resguardado al banco de suplentes.

Por su parte, se da el regreso de Camilo Cándido, quien estuvo afuera varias semanas por un desgarro.

Aquí los convocados de Nacional: