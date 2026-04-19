Nacional enfrenta en la noche de este domingo a Liverpool en el Estadio Centenario sobre la hora 19.30 por la fecha 12 del Torneo Apertura y en la que buscará tres puntos determinantes para no perder más pie en el certamen y en lo que ya está siendo la Tabla Anual. Jorge Bava, el técnico, dio a conocer la lista de convocados en la que retorna Camilo Cándido y está Maximiliano Silvera.
Los convocados de Jorge Bava en Nacional para enfrentar a Liverpool por el Torneo Apertura: se da un regreso muy esperado y están Luis Mejía y Maximiliano Silvera
Los tricolores están prontos para el encuentro ante los negriazules, el que a priori, aparece como muy interesante