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El insólito blooper de Donnarumma que le dio el empate a Arsenal ante Manchester City que se jugaban la punta de la Premier League; mirá el video

El golero del equipo de Pep Guardiola y de la selección italiana, uno de los mejores del mundo, cometió un error imperdonable

19 de abril de 2026 13:24 hs

Manchester City le ganó 2-1 este domingo a Arsenal, el líder de la Premier League, en uno de los partidos más esperados de los últimos tiempos, ya que los de Pep Guardiola querían vencer para acercarse a la punta del certamen, y un error grosero de Gianluigi Donnarumma le dio la igualdad transitoria a los visitantes.

Los Gunners arrancaron este encuentro siendo líderes por 6 puntos pero con un partido más.

Manchester City comenzó con el pie derecho por el golazo de Rayan Cherki que los puso en ventaja ya a los 15 minutos.

Aquí se puede ver ese gol:

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Wayne Rooney, quien había sido muy crítico con Darwin Núñez, ahora lo elogió y dijo que a Liverpool le falta lo que el uruguayo aportaba

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El horror de Donnarumma

Pero esa alegría duró mucho menos de lo que hubiesen querido los hinchas de Manchester City.

Es que 2 minutos después, Arsenal encontró el empate transitorio por un error grosero de su arquero y de la selección italiana, Gianluigi Donnarumma.

Un lateral en defensa en el que todo parecía estar controlado, derivó en la ubicación del golero italiano, quien recibió fuera de su arco pero tardó tanto en sacarla que la presión de Kai Havertz lo obligó a apurarse, pero pateó encima del alemán y el balón terminó dentro de su arco para el 1-1.

Pero ya en el segundo tiempo, Erling Haaland encaminó las cosas y anotó el segundo gol para el 2-1 tan buscado y definitivo, que dejó a Manchester City a solo 3 puntos de Arsenal, y con un partido de menos jugado, cuando restan cinco fechas para terminar la Premier League.

Aquí se puede ver ese gol:

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