La Policía busca a un mono que apareció en el fondo de una casa de Canelones: estaba comiendo huevos y frutas

Un vecino de la zona de Progreso, en Canelones, alertó por la aparición de un mono en el fondo de su casa, confirmó El Observador con fuentes de la Jefatura de Policía del departamento canario.
Según informó el medio local El Megáfono, el animal fue visto por el dueño de la vivienda, quien logró fotografiarlo mientras estaba sentado sobre un parral y comía huevos de su gallinero.
Además, los denunciantes también señalaron que el mamífero "se alimentaba de frutas de una quinta".
La situación fue denunciada ante la Policía y la Intendencia de Canelones, cuyos equipos concurrieron al lugar para intentar ubicar y capturar al animal.
El episodio ocurre pocos días después de que se reportara la presencia de un puma suelto en la zona de La Tahona, cuya búsqueda fue suspendida.
Embed - El Megáfono on Instagram: "UNA SELVA!!! Ahora apareció un mono en la zona rural de Progreso. Fue reportado por un vecino de la zona quién le tomó una foto cuando el animal se encontraba sobre la parra de su vivienda comiendo huevos de su gallinero. La policía y un equipo de la Dirección de Bienestar Animal de la Intendencia de Canelones concurrió al lugar para ubicar y capturar al animal."
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