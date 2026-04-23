Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
20°C
algo de nubes
Viernes:
Mín  14°
Máx  20°

Siguenos en:

/ Nacional / PROGRESO

La Policía busca a un mono que apareció en el fondo de una casa de Canelones: estaba comiendo huevos y frutas

La aparición del mono fue denunciada ante la Policía y la Intendencia de Canelones, cuyos equipos concurrieron al lugar para capturar al animal

23 de abril de 2026 11:45 hs
Captura de pantalla 2026-04-23 114403

Un vecino de la zona de Progreso, en Canelones, alertó por la aparición de un mono en el fondo de su casa, confirmó El Observador con fuentes de la Jefatura de Policía del departamento canario.

Según informó el medio local El Megáfono, el animal fue visto por el dueño de la vivienda, quien logró fotografiarlo mientras estaba sentado sobre un parral y comía huevos de su gallinero.

Además, los denunciantes también señalaron que el mamífero "se alimentaba de frutas de una quinta".

Más noticias

Fijaron fecha de interpelación por muertes de menores en INAU: Civila concurrirá en su calidad de titular del Mides

"Las condenas son una risa": padres de Arturo Espinosa, el joven acribillado por error en Cerro Norte, reclamaron justicia a Carlos Negro

La situación fue denunciada ante la Policía y la Intendencia de Canelones, cuyos equipos concurrieron al lugar para intentar ubicar y capturar al animal.

El episodio ocurre pocos días después de que se reportara la presencia de un puma suelto en la zona de La Tahona, cuya búsqueda fue suspendida.

Embed - El Megáfono on Instagram: "UNA SELVA!!! Ahora apareció un mono en la zona rural de Progreso. Fue reportado por un vecino de la zona quién le tomó una foto cuando el animal se encontraba sobre la parra de su vivienda comiendo huevos de su gallinero. La policía y un equipo de la Dirección de Bienestar Animal de la Intendencia de Canelones concurrió al lugar para ubicar y capturar al animal."
View this post on Instagram

Las más leídas

Nacional 82-84 Peñarol: el carbonero ganó otra vez en el Parque un clásico infartante por la Liga Uruguaya de Básquetbol; molestos, hinchas locales tiraron bombas de estruendo, hirieron a un dirigente rival, y el albo se expone a duras sanciones

BPS compartió calendario de pagos de jubilaciones y pensiones de mayo 2026: aquí todas las fechas

Caso Gonzalo Aguiar: después de dos años se imputará en proceso abreviado al hombre que ofició falso casamiento

Coca Cola Femsa invierte US$ 8.5 millones en su nueva línea de latas: por qué la empresa decidió dejar de importar y qué diferencias encontrará el consumidor

Temas

Mono policía Canelones

Seguí leyendo

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos