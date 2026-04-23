La Policía busca a un mono que apareció en el fondo de una casa de Canelones: estaba comiendo huevos y frutas

El episodio ocurre pocos días después de que se reportara la presencia de un puma suelto en la zona de La Tahona, cuya búsqueda fue suspendida.

Embed - El Megáfono on Instagram: "UNA SELVA!!! Ahora apareció un mono en la zona rural de Progreso. Fue reportado por un vecino de la zona quién le tomó una foto cuando el animal se encontraba sobre la parra de su vivienda comiendo huevos de su gallinero. La policía y un equipo de la Dirección de Bienestar Animal de la Intendencia de Canelones concurrió al lugar para ubicar y capturar al animal."