La "señora cabizbaja", los 300 contratos después de la muerte de Basso, y cruces entre abogados y fiscalia: así fue la audiencia de imputación de Conexión Ganadera

20250717 Daniela Cabral. Audiencia por Conexión Ganadera. Foto: Inés Guimaraens

También afirmó que luego de que la empresa ya había entrado en la debacle económica los socios siguieron repartiéndose utilidades lo que se tradujo en el “vaciamiento” de la empresa, ya que adquirieron en ese momento bienes muebles e inmuebles por US$ 16 millones.

Cruce de los manifestantes con Barrera y el sorpresivo ingreso de los socios de Conexión Ganadera

A las 8:00 había sólo ocho personas reunidas en la esquina de Juan Carlos Gómez, a metros del juzgado en el que una hora después comenzaría la audiencia para formalizar la investigación de los responsables de Conexión Ganadera. El frío y el cielo amenazante que cada tanto lanzaba una lluvia finita, no permitía demasiados movimientos.

El vallado para evitar cualquier problema en la puerta de la sede judicial, y la presencia de policías en el perímetro, mostraban una escena de posible tensión. Todos esperaban a Carrasco, Iedwiukow y Cabral.

Pasados unos minutos, una policía que custodiaba el vallado avisó que los socios de Conexión iban a ingresar por la puerta trasera de la calle Bartolomé Mitre. La noticia trastocó a los ya 15 manifestantes presentes.

20250717 Jorge Barrera. Audiencia por Conexión Ganadera. Foto: Inés Guimaraens

Un pequeño grupo se fue a Bartolomé Mitre a esperar. Sobre las 8:40, una de las manifestantes le consultó a un funcionario si ya habían ingresado los implicados. Les dijo que ya estaban adentro. Los tres arribaron cerca de las 8:00, sin la presencia de ningún manifestante.

En medio de esa confusión llegó el fiscal Enrique Rodríguez, recibido entre aplausos por los pocos presentes. "¡No afloje!", "Vamos y vamos", fueron algunos de los gritos que recibió, a los que respondió con un "tamos en eso".

Casi de inmediato pasó Jorge Barrera, defensor del matrimonio Carrasco-Iewdiukow. "Gordo pesero" y "no podés defender a estas ratas", fueron solo algunos de los gritos que recibió el abogado, que luego continuaron cuando pasó por el vallado, con más inversores presentes.

La acusación del fiscal: el “manejo dispendioso de recursos” y los US$ 16 millones en autos e inmuebles

Como suele pasar en las audiencias masivas, con la presencia de más de 30 abogados de víctimas presentes, el inicio se prolongó hasta casi las 09:45. Luego de que cada profesional dijera su nombre para que quedara registrado en la grabación, el fiscal Enrique Rodríguez leyó el pedido de imputación en el que relató la trama de Conexión Ganadera y los roles de los tres implicados.

Afirmó que el objetivo de Conexión era “captar inversiones, donde cada aporte debía ser invertido en el rubro ganadero con un plazo y un retorno preestablecido”. El ganado que se estipulaba en cada una de las cuatro modalidades posibles de contrato era enviado a un tomador, en la mayoría de los casos Hernandarias XIII (propiedad de Carrasco e Iewdiukow), que se encargaban de colocarlo en un campo y luego enviarlo a un frigorífico.

Además de ello, había otros dos negocios que conformaban un “grupo económico”: Gustavo Basso Negocios Rurales, encargado de negociar cabezas de ganado, y El Terruño, empresa dedicada a comercializar el ganado vacuno en Uruguay y Estados Unidos –donde tenían una empresa establecida– bajo el nombre comercial de Stradivarius.

Según Rodríguez, la investigación dejó al descubierto que la empresa fundada hace 25 años estaba en situación “deficitaria” con una deuda “prácticamente impagable”, ya que su pasivo ronda los US$ 250 millones, cifra aún no confirmada ya que en el concurso judicial aún no fueron verificados los créditos.

20250717 Enrique Rodríguez. Audiencia por Conexión Ganadera. Foto: Inés Guimaraens

El fiscal afirmó que el “panorama desolador” quedó expuesto en una convocatoria realizada por la propia empresa a inversores en enero de 2025 en la que el contador Ricardo Giovio, contratado por Carrasco, mostró que “entre 2020 y 2023 el pasivo ya alcanzaba los US$ 50 millones”.

El fiscal citó el informe elaborado por la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), que concluyó que en los últimos años se registró una “reducción significativa” del capital de todo el grupo económico y pese a ello siguió existiendo una distribución de utlidades entre los socios que “comprometieron la estabilidad financiera” y generaron “una erosión de sus recuros”, que supuso “el vaciamiento” de la empresa.

Conociendo esa situación, afirmó Rodríguez, sus responsables “no informaron” a los inversores sino que “desplegaron publicidades y realizaron discursos para captar inversores”, y pusieron banners en su página web como “engordamos tus ahorros” o “el negocio más seguro de la historia”.

Tras la muerte de Basso en noviembre de 2024, la compañía firmó 300 contratos hasta enero de 2025, cuando cerró al público. En ese plazo, y ya desde antes, Rodríguez acusó que la empresa utilizaba el ahorro de los clientes “para pagar los intereses de otros ahorristas” con lo que terminó convirtiendo al grupo económico “en un verdadero esquema ponzi”.

Del informe elaborado por la Senaclaft, del que ya había informado El Observador, surge que Basso y Carrasco adquirieron bienes como inmuebles que pusieron a nombre de sus hijos y de otras personas y vehículos. El fiscal dijo que estas adquisiciones, realizadas cuando la empresa ya tecleaba, llegaron a un monto total de US$ 16 millones.

En la audiencia reseñó cada bien comprado, entre los que figuran siete propiedades que compró Basso, algunas con la cuenta de BROU en la que los inversores le depositaban el dinero con el que supuestamente se compraba el ganado. También adquirió 12 autos, entre ellos un Maserati y el Tesla en el que se suicidó, que totalizan US$ 691.000.

Carrasco, en tanto, compró seis propiedades en los últimos años, varias de ellas a través de la cuenta bancaria de Hernandarias. Una es un padrón ubicado en Madrid, con valor de 1.182.000 euros. Otro es un apartamento en Punta del Este que habia puesto a nombre de su hija mayor, Marcela Carrasco y que había sido ya revendido. La jueza dio la orden de confiscar el dinero de esa venta, así como dispuso en la audiencia el embargo de todos los bienes que se reseñaron para que puedan ser volcados a los damnificados.

Para el fiscal, “indudablemente” los tres acusados “tuvieron participación” en la trama por la que Conexión Ganadera se convirtió en una estafa. Cabral era la encargada de librar los cheques y confirmar las transferencias. Iewdiukow visitaba campos y participaba en las decisiones sobre la “crianza y explotación” del ganado junto a Carrasco. Las dos firmaron contratos como tomadoras de ganado (una por Don Coraje y la otra por Hernandarias), y tras la muerte de Basso también como administradoras, dijo.

20250717 Ana Iewdiukow, Pablo Carrasco. Audiencia por Conexión Ganadera. Foto: Inés Guimaraens

Carrasco, por su parte, era una de las “alma máter” de Conexión junto a Basso, dijo. Ambos idearon la operativa comercial, firmaba la mayoría de los contratos. Incluso, Rodríguez recordó que el empresario reconoció que “siguió firmando contratos ‘por imprudencia’” en medio de la caída libre de la compañía, y que fue quien dio la orden de que se dejara de pagar a los inversores.

“Los tres imputados tenían administración directa en la gestión. Eran socios, dueños, y responsables, no siendo suficiente que no estuvieran en la parte operativa”, enfatizó, antes de pedir la formalización de Carrasco por estafa y lavado de activos, y de las dos mujeres por estafa.

Las defensas de los imputados: entre admitir la imputación y plantear que Cabral “se ocupaba de los uniformes”

Tras recordar que esta etapa de proceso supone “el inicio de la indagatoria”, y señalar que el 99,4% de las formalizaciones pedidas por los fiscales son admitidas por los jueces con un estándar “bajisimo” de pruebas, Barrera dijo rápidamente que aceptaba la imputación pero planteó que quiere “ir a un juicio” para discutir “el relato de la Fiscalía” y ver si surgen evidencias o “queda en especulaciones”.

Ante la mirada de Cabral, que por única vez levantó la vista, Barrera en un tono de profesor elevando la voz, criticó que se pidiera la imputación sin saber cuál es el pasivo, y apuntó que los US$ 400 millones parten del informe del contador Ricardo Giovio, que es erróneo porque “contabilizó dos veces la renovación de los contratos”, lo que duplicó algunas cifras.

A su turno, la defensa de Cabral cuestionó la imputación. Eduardo Sasson afirmó que el caso de su cliente mostraba una “atipicidad manifiesta”, es decir que no existía delito en su conducta. “Cabral no conversaba con clientes. No podía inducir al error a nadie (...). Nunca firmó un contrato, no posee representación. No participó de ninguna publicidad, en ningún momento participó de ninguna conferencia, no participó de ninguna entrevista”, remarcó.

20250717 Daniela Cabral. Audiencia por Conexión Ganadera. Foto: Inés Guimaraens

“Era la persona que regañaba a los empleados cuando no cumplían con el uniforme de la empresa, que ella había diseñado. ¡Mire que administradora tenemos que se encarga de los uniformes!”, dijo.

Donnángelo, incluso, lanzó si Cabral estaba ahí por hechos propios o “por portación de partida de matrimonio” y recordó que “Basso no está, murió”, pero sus delitos “son intransferibles”.

Rodríguez reconoció que Basso “está fallecido” y “no puede defenderse”, pero “no vamos a atribuirle toda la responsabilidad”. “La tiene, pero también los que admninistraban con él la empresa”.

“Si estamos acá es porque a las víctimas no se les pagó, no se les devolvió el dinero, no se les entregó el ganado, es porque a pesar de estar quebrados siguieron adquiriendo suntuosos bienes muebles e inmuebles. No se puede alegar desconocimiento”, respondió el fiscal.

Más tarde, Barrera volvió a dar cátedra, cuando respondió al pedido de prisión efectiva para Carrasco. Si bien la aceptó, hizo un fuerte alegato contra el actual proceso penal y la aplicación que hace de él, el sistema de justicia. "Lo que se nos prometió el 1 de noviembre de 2017 es una mentira", dijo en relación a los anuncios de que el proceso penal sería garantista y la prisión sería la excepción y no la regla.

Donnángelo expresó estar "emocionado" por las palabras de Barrera y dijo que iba a hacerle llegar el video de la audiencia a la Comisión Interamericana de DDHH que “tiene una causa abierta contra Uruguay por el manejo que está realizando con la prisión preventiva y la violación al derecho de aguardar una sentencia en libertad", en relacion al caso de los hermanos Peirano Basso.

La hora de los abogados y la “justicia medieval”

La mayoría de los abogados de las víctimas, a los que la jueza les dio la palabra tras la discusión inicial, aceptaron el pedido de la fiscalía y elogiaron el trabajo de la fiscalía por la celeridad y la seriedad, pero hubo algunos que consideraron insuficiente la imputación tanto por los delitos -por considerar que se podían aplicar más- como por el hecho de que las mujeres no fueron a prisión efectiva y se les diera prisión domiciliaria.

Uno de ellos fue Juan Pablo Decia, quien dijo que le “rechina” hablar de la víctima como “coadyuvante” de la Fiscalía por la “asimetría” en la que quedan y criticó que los defensores llegaron a la audiencia “a ciegas”.

Luego, criticó al fiscal Rodríguez por solicitar solo el delito de estafa contra Cabral e Iewdiukow, cuando ya existen “elementos objetivos de sobra” para formalizarlas a ellas y a Carrasco por asociación para delinquir, apropiación indebida e insolvencia societaria fraudulenta, así como también a las dos implicadas por lavado de activos, lo que obligaría al fiscal a pedir prisión para los tres, según lo dispone la ley de lavado.

El abogado Oscar Brum coincidió en la disconformidad con su colega al apuntar que la etapa que viene ahora es la más compleja, y el riesgo de la obstaculización de la investigación "no se evita con la prisión domiciliaria" decretada para las mujeres imputadas.

Ignacio Durán apuntó directamente contra Cabral: “No puedo permitir que la señora que está cabizbaja diga que se limitaba a servir café. Se benefició durante años, cuando todo era éxito viajaba a Punta del Este, ¿y ahora no quiero estar? No es válido. Las únicas víctimas somos los que estamos de este lado”.

Luego de las apreciaciones de los abogados el fiscal quiso aclarar que les dio acceso a los abogados a la carpeta fiscal y los convocó a reuniones a los 28 más de una vez para ponerlos al tanto “con lujo de detalles” de la investigación. También dijo que tenía “la tranquilidad de conciencia” con lo actuado y reitero que era una etapa inicial por lo tanto no iba aentrar a discutir sobre los delitos tipificados ahora, lo que puede cambiar en cualquier momento del proceso.

Luego de que la jueza aceptó la imputación pedida por el fiscal, le volvió a dar traslado a las defensas. Donnángelo dijo que no apelarían para que se inicie el juicio y termine “esta espectacularidad”, con características judiciales “propias de una justicia medieval”.

20250717 Diovanet Olivera. Audiencia por Conexión Ganadera. Foto: Inés Guimaraens

Luego afirmó que en la ciencia ficción se usa la frase “no dejes que una verdad arruine una buena historia”, y dijo que “el relato del fiscal constituye una buena historia, pero hay una parte de la verdad que no está y nosotros vamos a ir por esa verdad”.

Con las imputaciones de los socios de Conexión Ganadera, se abre una nueva etapa de la investigación en la que la fiscalía tendrá que reunir los elementos de prueba definitivos para llevarlos a juicio en busca de obtener la condena e irá por otros indagados, entre los que están los hijos de Basso y Carrasco así como otras personas, presuntos testaferros de los fundadores de la empresa. Por su parte, las defensas realizarán el control de lo hecho por la fiscalía y podrán pedir también pruebas.

La verdad de esta historia comienza a tener su desenlace a partir de ahora.